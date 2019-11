Strategischer, digitaler, vernetzter: Der Beruf des Einkäufers wird immer anspruchsvoller (FOTO)

Hamburg (ots) -Das Berufsbild wandelt sich: strategische sowie digitale Kompetenzen werdenwichtiger- Digitalisierung und Internationalisierung fordern Einkäufer- Einkäufer in Deutschland kaufen am liebsten im Inland ein- Der Handelskonflikt zwischen USA und China beeinflusst deutscheEinkäufer kaumHeute ist in Berlin das BME-Symposium Einkauf und Logistik gestartet, der größteeuropäische Kongress für Supply Chain Manager. Passend dazu veröffentlicht derzu Visable gehörende B2B-Marktplatz "Wer liefert was" den "Einkäufer Report2019" und zeigt, dass das Berufsbild professioneller Einkäufer im Wandel ist. Soist der Aufgabenbereich von professionellen Einkäufern in den vergangenen Jahrendigitaler und strategischer geworden. Darüber hinaus ergeben sich immer mehrSchnittstellen des Einkaufs zu anderen Unternehmensbereichen.Verhandlungen mit Lieferanten, Marktanalysen oder Bestellvorgänge: Die Aufgabenvon professionellen Einkäufern sind vielfältig und erfordern organisatorische,kaufmännische und betriebswirtschaftliche Kompetenzen ebenso wie kommunikativeFähigkeiten. Gerade in produzierenden Unternehmen steht und fällt dasreibungslose Herstellen von Produkten, deren Qualität und der generierte Umsatzmit den Leistungen des Einkaufs. Werden die benötigten Teile besonders günstiggekauft? Besitzen alle Teile eine hohe Qualität? Verhandelt der Einkäufergeschickt Preisnachlässe und hat er die notwendigen Lieferzeiträume und denBestand stets im Blick? Die Fragen zeigen, welch zentrale Rolle dieser Positionfür den Unternehmenserfolg zukommt.Für den "Einkäufer Report 2019" hat der führende B2B-Marktplatz "Wer liefertwas" insgesamt 633 professionelle Einkäufer in Deutschland online befragt. DerReport zeigt: Das Berufsbild des Einkäufers befindet sich im Wandel. Über einDrittel (35 Prozent) der Teilnehmer finden, dass ihr Aufgabenbereich in denvergangenen drei Jahren anspruchsvoller geworden ist, 39 Prozent empfinden ihrenArbeitsbereich als zunehmend strategischer und knapp die Hälfte der Befragten(46 Prozent) geben an, ihr Arbeitsbereich sei in den vergangenen Jahrendigitaler geworden. Zudem ergeben sich immer mehr Schnittstellen zu anderenBereichen, wie 30 Prozent der Befragten finden.Wie breit gefächert das Berufsbild des Einkäufers heute ist, spiegeln auch dieAntworten zu den konkreten Aufgaben wider: Zwar nehmen Verhandlungen mitLieferanten mit rund 18 Prozent und Bestellvorgänge mit 14 Prozent immer nochdie Spitzenplätze unter den Aufgaben ein. Darüber hinaus zählen aber auchgezielte Marktanalysen und Bewertungen von potenziellen Lieferanten (15Prozent), das Kosten-Controlling (13 Prozent) sowie die Koordination vonProduktion und Einkauf (13 Prozent) zu den zentralen Aufgaben des Einkaufs.Um diese Tätigkeiten effizient ausführen zu können, werden digitale Tools immerwichtiger: Für einen Großteil der Einkäufer gehören Suchmaschinen wie Google (80Prozent) oder spezielle B2B-Einkaufsplattformen wie "Wer liefert was" undEUROPAGES (74 Prozent) zu ihren Arbeitsmitteln. Über die Hälfte (52 Prozent)vertraut zudem weiterhin auf persönliche Empfehlungen, beispielsweise vonKollegen.Digitalisierung und Globalisierung beschleunigen den Wandel des BerufsbildesWas sind die Gründe für den Wandel des Berufsbildes? Neben der Digitalisierungist vor allem die zunehmende Internationalisierung für die Veränderungen desBerufs verantwortlich.Der internationale Wettbewerb wirkt sich auch auf den Einkauf aus: Über dieHälfte der Befragten (56 Prozent) bestätigte einen wachsenden Kostendruck fürden deutschen Mittelstand. Als Folge der veränderten Rahmenbedingungen wandeltsich auch das Berufsbild - etwa, wenn die Anforderungen an dasVerhandlungsgeschick oder an die Recherchefähigkeiten steigen, um dengünstigsten Anbieter einer Ware zu finden. Dabei kauft die Mehrheit derBefragten (60 Prozent) hauptsächlich im Inland ein, 20 Prozent beschafft diebenötigten Waren vornehmlich in Westeuropa, mit großem Abstand gefolgt von Asien(6 Prozent.) Der vergleichsweise relativ geringe Einkauf in Asien hat nachAnsicht der Befragten wenig mit dem Handelsstreit zwischen den USA und China zutun: Rund 66 Prozent gaben an, dass sich ihre Beschaffungsstrategie durch denKonflikt nicht verändert hat.Über die UmfrageDie Umfrage "Einkäufer Report 2019" wurde online, auf der Website desB2B-Marktplatzes "Wer liefert was" vom 05. August bis 16. September 2019durchgeführt. "Wer liefert was" ist ein Marktplatz der Visable GmbH. Visableunterstützt den industriellen Mittelstand, Produkte und Dienstleistungen fürEinkäufer international zugänglich zu machen. Insgesamt nahmen 633 Personen ausDeutschland an der Erhebung teil. Der "Einkäufer Report" vermittelt einStimmungsbild des professionellen deutschen Einkaufs. Die Teilnehmer entstammenmehrheitlich dem deutschen Mittelstand, vertreten sind eine ganze Reihe vonBranchen, darunter Maschinen- und Fahrzeugbau (17 Prozent), Einzel- undGroßhandel (16 Prozent) oder der Metallerzeugung und -verarbeitung (12 Prozent).Über "Wer liefert was""Wer liefert was" (wlw) ist der führende Online-B2B-Marktplatz in derDACH-Region. Mit einem Firmenprofil auf wlw können insbesondere mittelständischeUnternehmen ihre Reichweite im Internet erhöhen. "Wer liefert was" bietet alsmeistbesuchte Internetplattform für den professionellen Einkauf in derDACH-Region Zugriff auf Millionen von Produkten und Dienstleistungen imB2B-Segment. Auf wlw.de, wlw.at und wlw.ch treffen monatlich 1,3 MillionenEinkäufer mit echtem Bedarf auf rund 590.000 Lieferanten, Hersteller, Händlerund Dienstleister in rund 47.000 Kategorien. Die präzise und einfache Sucheliefert Einkäufern jeden Monat verlässliche Informationen zu Unternehmen undihren Produktportfolios inklusive aktueller Kontaktdaten und Preise. Der Servicewurde 1932 gegründet und startete als erster Anbieter gedruckterNachschlagewerke für gewerbliche Einkäufer. "Wer liefert was" ist für Einkäuferund als Standardprofil für Inserenten kostenfrei. Seit 1995 ist der Servicesonline verfügbar. Heute gehört "Wer liefert was" gemeinsam mit der führendeneuropäischen B2B-Plattform EUROPAGES als Produkt zur Visable GmbH.