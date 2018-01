Strategische Partnerschaft zwischen INTERSPORT und SIGNA Sports Group

Heilbronn/Essen (ots) - Die INTERSPORT Deutschland eG und dieSIGNA Sports Group vereinbaren eine strategische Partnerschaft. Wiebeide Unternehmen heute bekanntgaben, wird die Geschäftsbeziehung absofort aufgenommen. Damit stärkt INTERSPORT seine Position als Nummereins im deutschen Sportmarkt. Die SIGNA Sports Group stärkt ihreBasis für weiteres dynamisches Multi-Channel-Wachstum in Europa.INTERSPORT Deutschland und die SIGNA Sports Group konzentrierenzukünftig ihre Interessen auf dem deutschen und auch internationalenBeschaffungsmarkt und agieren dort unter dem gemeinsamen Dach derINTERSPORT-Gruppe. Die vertragliche Vereinbarung sieht vor, dass imersten Schritt die Karstadt Sports GmbH in die Zentralregulierung vonINTERSPORT aufgenommen wird. Innerhalb der SIGNA Sports Groupkooperiert die Tennis-Point GmbH bereits erfolgreich mit derINTERSPORT Deutschland eG. Zukünftig sollen weitere Unternehmen derSIGNA Sports Group folgen. Damit werden die Einkaufsvolumen beiderPartner strategisch zusammengeführt."Für den inhabergeführten Sportfachhandel in Deutschland ist diePartnerschaft mit der SIGNA Sports Group ein starkes Signal. Indemwir unsere Kräfte bündeln, verleihen wir unserer Stimme alsINTERSPORT-Gemeinschaft noch mehr Gewicht. Gerade in Zeiten großerMarktveränderungen ist es entscheidend, strategische Allianzen zuschmieden. Wir haben damit die besten Voraussetzungen, um auch inZukunft als Gruppe wirtschaftlich erfolgreich zu sein", sagt KimRoether, Vorstandsvorsitzender von INTERSPORT.Dr. Stephan Fanderl, CEO SIGNA Retail betont: "Durch diePartnerschaft mit INTERSPORT stärkt die SIGNA Sports Group ihrenationale und internationale Beschaffungs- und Servicekompetenz undbaut die Basis für weiteres Wachstum als eine der führendenMulti-Channel-Sportsplattformen in Europa aus."Über INTERSPORT als Sechs-Länder-VerbundSeit 2013 sind die deutsche und österreichische INTERSPORT einVerbund. Mit rund 1.500 Verkaufsstellen, die einen Umsatz von 2,9Milliarden Euro erzielen, ist INTERSPORT Deutschland dieerfolgreichste mittelständische Verbundgruppe im Sportfachhandel. Sieist zudem an der INTERSPORT Polska S.A. beteiligt. INTERSPORT Austriaist mit mehr als 280 Geschäften die bekanntesteSportfachhandels-Marke in Österreich. Sie lizenziert zudem die Märktein Ungarn, Tschechien und der Slowakei. Innerhalb derINTERSPORT-Gruppe setzen mehr als 1.800 Geschäfte in den sechsLändern über 3,5 Milliarden Euro um.Über SIGNA Sports GroupDie SIGNA Sports Group ist mit ca. 600 Mio. EUR Umsatz und einemOnlineanteil von über 60% die führende Einzelhandelsgruppe undMulti-Channel-Plattform für Sportartikel in Deutschland und - mitbislang 52 Online-Shops in 18 Ländern - unter den "Top Five" inEuropa. Die Gruppe ist Eigentümer von Karstadt Sports und hältMehrheitsanteile an Internetstores (Nr. 1 in Radsport und Outdoor),Tennis-Point (Nr. 1 in Tennis), an OUTFITTER (Nr. 2 in Fußball,Laufsport und Mannschaftssportarten) sowie an Probikeshop, demführenden Online-Bike-Retailer in Frankreich und Südeuropa.Pressekontakt:INTERSPORT Deutschland eGMichael SteinhauserLeiter UnternehmenskommunikationTel.: +49 7131 288-340Mobil: +49 172 6280 310E-Mail: msteinhauser@intersport.deSIGNA Sports GroupDr. Stefan HartwigTel.: +49 201 727-2030Original-Content von: SIGNA Sports Group, übermittelt durch news aktuell