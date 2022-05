Strategische Partnerschaft von Avaya und Microsoft: / Avaya OneCloud(TM) Lösungen via Microsoft Azure verfügbar

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Raleigh-Durham, NC (ots) -// Mit der Markteinführung können Kund:innen ihre digitale Transformation in der Cloud beschleunigenAvaya (https://www.avaya.com/de/) (NYSE: AVYA), ein weltweit führender Anbieter von Kommunikations- und Contact-Center-Lösungen, und Microsoft Corp. erweitern ihre globale Partnerschaft. Das Avaya OneCloud(TM)-Portfolio wird zukünftig mit Microsoft Azure verbunden sein. Die Lösung bietet Unternehmen mehr Möglichkeiten, ihre Produktivität zu steigern und Kundenbindung zuverlässig, agil und skalierbar zu gestalten. Avaya OneCloud(TM) Contact Center as a Service (https://www.avaya.com/de/produkte/ccaas/) (CCaaS) steht Kund:innen bereits via Azure zur Verfügung. Nun ist auch das restliche Produktangebot (https://www.avaya.com/de/onecloud/) verfügbar für hybride, öffentliche und private Cloud-Umgebungen."Unsere strategische Partnerschaft mit Microsoft ist ein wichtiger Meilenstein unserer fortschreitenden Umstellung auf ein Cloud-Geschäftsmodell", erklärt David Austin, Senior Vice President, Strategy and Alliances, Avaya. "Die weltweite Präsenz von Microsoft trägt dazu bei, dass unsere gemeinsamen Kund:innen Avaya OneCloud-Lösungen schnell, flexibel und kostengünstig in der Cloud-Umgebung ihrer Wahl einsetzen können. Dies ist eine enorme Chance für Kund:innen, ihre Reise in die Cloud zu beschleunigen - und eine enorme Chance für Avaya, dank der großen Reichweite unseres zuverlässigen Partners Microsoft noch mehr Menschen weltweit von unseren Lösungen zu überzeugen.""Viele unserer größten Kund:innen setzen Avaya-Kommunikationslösungen standardisiert ein. Das Angebot von Avaya OneCloud via Microsoft Azure gibt ihnen nun eine zusätzliche Möglichkeit, von ihren Investitionen zu profitieren und gleichzeitig ihre Cloud-Migration zu beschleunigen", ergänzt Casey McGee, Vice President, Global ISV Partner Sales, Microsoft. "Gemeinsam arbeiten wir daran, Kund:innen auf der ganzen Welt dabei zu helfen, ihre Unternehmen umzustrukturieren, die digitale Transformation voranzutreiben und Initiativen zur Workload-Migration schneller umzusetzen. Dies ist eine große Chance, insbesondere für Microsoft-Kund:innen, die immer mehr Workloads auf Azure verlagern."Avaya OneCloud ist eine KI-gestützte Kollaborationsplattform, dank der Unternehmen Kund:innen- und Mitarbeitererlebnisse stetig optimieren können - auch in einer Welt, in der sich die Anforderungen von Kunden und Mitarbeitenden ständig ändern. Unternehmen können schneller neue Abläufe und Funktionen für ihre bestehenden Lösungen einführen, und so die Entwicklung zur "Total Experience" vorantreiben. Total Experience bedeutet, alle Kanäle und Prozesse von Customer Experience (CX), Employee Experience (EX) und User Experience (UX) miteinander zu verschmelzen. Ziel der Total Experience ist es, traditionell isolierte Disziplinen wie CX, EX und UX zu vereinen, um damit ein besseres Gesamterlebnis zu erreichen - und die Lücke zwischen Kundenerwartung und Kundenerlebnis zu schließen.Avaya hat bei Microsoft den Co-Sell-Ready-Status erreicht, und kann damit direkt mit den Microsoft-Vertriebsteams und -Partnerinnen an gemeinsamen Verkaufs- und Enablement-Möglichkeiten arbeiten. So können Kund:innen noch einfacher ihre Kommunikations- und Contact-Center-Workloads auf Azure beschleunigen."Die Aufnahme von Avaya OneCloud in den Microsoft Azure Marketplace (https://azure.microsoft.com/de-de/marketplace/) bietet Kund:innen die Möglichkeit, schnell und einfach Kommunikations- und Kollaborationserfahrungen zu schaffen. Sie nutzen dazu öffentliche, private oder hybride Cloud-Bereitstellungsansätze - um die individuellen Bedürfnisse der Unternehmen bestmöglich zu erfüllen", sagte R "Ray" Wang, CEO von Constellation Research, Inc. "Durch die Partnerschaft mit Microsoft in den Bereichen Enablement und Go-to-Market gewinnt Avaya eine größere Kundenreichweite und einen bedeutenden neuen Einflusskanal, um sein einzigartiges Angebot an Agilität und Erfahrung zu verbreiten. Darüber hinaus können Unternehmen beim Vorantreiben ihrer strategischen Innovationen auf die Expertise dieser beiden Weltmarktführer setzen."Avaya CCaaS-Kund:innen profitieren zukünftig von der Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit von Microsoft Azure. Zudem erhalten sie Zugriff auf die Leistungsfähigkeit der in OneCloud integrierten Contact Center KI-Technologie von Nuance (https://www.nuance.com/omni-channel-customer-engagement/contact-center-ai.html). "Die kombinierten Fähigkeiten von Microsoft und Nuance ermöglichen Avaya-Kund:innen, intelligente, personalisierte und wirkungsvolle Kundeninteraktionen mit langfristigem Investitionsschutz und Kontrolle über ihre Daten bereitzustellen", sagt Tony Lorentzen, Senior Vice President of Intelligent Engagement Solutions bei Nuance, einem Microsoft-Unternehmen.Avaya und Microsoft verbindet eine langjährige Zusammenarbeit. Gemeinsam bieten Avaya, Microsoft und Nuance eine echte Integration von Lösungen, die nicht nur die Contact-Center-Anwendung selbst, sondern auch die zugrunde liegenden Kommunikationsplattformen umfasst. Avaya OneCloud CCaaS-Kund:innen erhalten einen besseren Einblick in ihre CRM-Daten, die in Dynamics 365 verwaltet werden, und profitieren von den leistungsstarken KI-Funktionen von Microsoft über Azure Cognitive Services. Später in diesem Jahr wird Avaya die OneCloud CCaaS-Funktionen mit der Integration von Microsoft Teams weiter ausbauen, so dass Kunde:innen die Expertise und das Wissen ihrer gesamten Organisation bei der Kundenbetreuung über das Contact Center noch umfassender nutzen können.Weitere Informationen- Lesen Sie hier unseren englischsprachigen Blog-Artikel zum Thema: Accelerating Cloud Workload Migrations: Avaya expands OneCloud Public, Private and Hybrid options on Microsoft Azure (https://www.avaya.com/en/about-avaya/newsroom/pr-us-220509/).###Über AvayaDer Erfolg von Unternehmen wird von guten Kundenerfahrungen bestimmt. Die Kommunikation ist dabei ein grundlegender Faktor. Jeden Tag basieren Millionen dieser Erfahrungen auf unseren Lösungen. Seit über einhundert Jahren ermöglichen wir Unternehmen auf der ganzen Welt, dank intelligenter Technologien, gewinnbringend zu arbeiten. Avaya entwickelt offene, konvergente und innovative Lösungen, um die Kommunikation und Zusammenarbeit zu verbessern und zu vereinfachen - in der Cloud, vor Ort oder als Hybridmodell. Um Ihr Geschäft zu stärken, stehen wir für Innovation, Partnerschaft und Zukunftssicherheit. Wir sind das richtige Technologieunternehmen an Ihrer Seite und bringen Ihre Kommunikation auf die Höhe der Zeit.Bieten Sie exzellente Kundenerlebnisse - Experiences That Matter. Bieten Sie exzellente Kundenerlebnisse - Experiences That Matter. Besuchen Sie uns unter www.avaya.com/de.  Quelle: Avaya Newsroom