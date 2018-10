Strategische Beteiligung in Höhe von 1 Milliarde RMB durch Tencent und Hillhouse Capital an MINISO

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Am 30. September gab dasrenommierte Einzelhandelsunternehmen MINISO die Unterzeichnung einerVereinbarung zur strategischen Beteiligung von Tencent und HillhouseCapital über insgesamt 1 Milliarde RMB bekannt.Für MINISO handelt es sich um die erste externe Finanzierung seitGründung des Unternehmens 2013. In den vergangenen fünf Jahren hatMINISO unter Einhaltung der Unternehmensphilosophie "High Quality andLow Price" (Hohe Qualität bei niedrigem Preis) sowie durch dieUmwandlung der Lieferkette ein einzigartiges und neuartigesGeschäftsmodell im Einzelhandel ausgelotet. Das Unternehmen hatweltweit mehr als 3.000 Filialen eröffnet und verzeichnet 1 MilliardeBesucher sowie 300 Millionen Einkäufe durch Kunden. MINISO gilt alsVorzeigeunternehmen mit beeindruckender Wachstumsgeschwindigkeit inder neuen Einzelhandelsära.2015 startete MINISO eine Internationalisierungsstrategie undbegann mit der Erschließung der Überseemärkte. Aktuell sind mehr als1.000 der weltweit über 3.000 MINISO Filialen Überseegeschäfte, diesich in mehr als 70 Ländern und Regionen befinden, und der Marktwächst weiterhin rasant. Das mittelfristige strategische Ziel vonMINISO ist die "Eröffnung von 10.000 Filialen in 100 Ländern miteinem Umsatz von 100 Milliarden RMB" - bis 2022 wird MINISO mit einemJahresumsatz von 100 Milliarden RMB und 10.000 Filialen weltweit in100 Ländern und Regionen vertreten sein.Die aktuelle Annahme der strategischen Beteiligung durch Tencentund Hillhouse Capital ist vor allem darin begründet, dass MINISO dieGleichstellung schätzt, welche durch die trilaterale Zusammenarbeitentstanden ist. Die drei Unternehmen werden die Zusammenarbeit in denBereichen Big Data-Analyse, Smart Outlets, intelligenterEinzelhandel, Digital Operation usw. ausbauen. Die Beteiligung vonTencent und Hillhouse Capital wird zur zukünftigen Entwicklung vonMINISO beitragen, indem die Fähigkeiten des Unternehmens in Bezug aufInformationstechnologie, Kapitalverkehr, Unternehmensführung usw.verbessert werden. Die Beteiligung wird zudem die Gestaltunghinsichtlich des intelligenten Einzelhandels erweitern und dieExpansion in den Auslandsmärkten beschleunigen, um MINISO bei derErreichung der mittelfristigen strategischen Ziele zu unterstützen.Tencent ist Chinas führender Anbieter von Mehrwertdiensten imInternet und verfügt über die größte soziale Netzwerkplattform imLand. Auf Basis einer starken sozialen Plattform und BigData-Technologie bietet Tencent Nutzern diversifizierte digitaleInhalte und hilft Werbeagenturen, viele Millionen chinesischeVerbraucher zu erreichen.Das Unternehmen Hillhouse Capital ist auf langfristige Wertanlagenund in diesem Zusammenhang auf nachhaltiges langfristiges Wachstumspezialisiert. Wertschöpfung ist das Ziel von Hillhouse Capital.Umsetzen möchte das Unternehmen dieses Ziel gemeinsam mit den bestenUnternehmern und Management-Teams weltweit, insbesondere in Asien,mithilfe wissenschaftlicher und technologischer Innovationen. DieBeteiligungen von Hillhouse Capital erfolgen in Bereichen wie TMT,Gesundheit, Konsum und Unternehmensdienstleistungen und umfassen allePhasen in der Unternehmensbeteiligung.Original-Content von: Miniso Japan, übermittelt durch news aktuell