Strategiewechsel bei der Autobahnversorgung für Millionen von täglich betroffenen Benutzern ist dringend notwendig / Koalitionsverhandlungen zum Thema Verkehr, Umwelt und Soziales

Regensburg (ots) - Die Bundespolitik versucht seit über einemJahrzehnt die mit der Versorgung der Autobahnbenutzer verbundenenKapazitäts - und Sicherheitsprobleme, wie auch Umweltziele vergeblichalleine auf der Autobahn zu lösen.Probleme sind eskaliert bei ausufernden KostenAllein der notwendige LKW-Parkplatzbau direkt auf der Autobahnkostet dort einen Milliarden-Eurobetrag mehr, als würde man diebereits vorhandenen Gewerbebetriebe neben der Autobahn einbeziehen.Was möchte der Bürger- Verlässliches und leistungsstarkes Netz an "Auftankstationen"für die neuen, saubereren Antriebsstoffe, insbesondereElektro-Supercharger und Wasserstoffstationen.- Keine organisierte Kriminalität auf den Parkplätzen auf undneben der Autobahn.- Genügend günstig hergestellte und ruhig gelegeneLKW-Übernachtungs-Parkplätze neben oder in einer gewissenEntfernung zur Autobahn.Wie sieht die Realität aus- Die Entwicklung der neuen Versorgungsnetze ist langsam. DieAutohöfe neben der Autobahn besitzen hier eineDreifach-Effizienz hinsichtlich Durchdringung und Kosten (beideAutobahnrichtungen und die umliegende Stadtregion werden miteiner Station abgedeckt)- Sicherheitsparkplätze gibt es nur bei Autohöfen. Auf derAutobahn sind die LKW- und Wohnmobilfahrer beim Übernachtenungeschützt.- Es fehlen mittlerweile über 30.000 LKW-Übernachtungs-Parkplätze,Tendenz steigend.Auf der Autobahn sind die notwendigen umsetzbaren Flächen garnicht vorhanden (Ziel aus letztem Koalitionsvertrag nicht erreicht),Genehmigungsverfahren dauern Jahre und die Herstellkosten sind imSchnitt heute viermal so teuer wie neben der Autobahn (100.000EUR zu25.000EUR je Lkw-Stellplatz).Einziger logischer Schluss ist der StrategiewechselBund und Länder müssen für spezielle Verkehre die bereits auf derAutobahn ausgeschilderten Autohöfe deutlich stärker einbeziehen undTeile der Verkehrsversorgung von der Autobahn in die Gewerbegebieteentlang der Autobahn verlagern.