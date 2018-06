Strategien sind gefragt: Die Welt des Personals wird digital

Bonn (ots) - Online suchen, online finden; Erfolgreiche digitalePersonalstrategien sind die Basis eines erfolgreichen UnternehmensQualifiziertes Fachpersonal wird heute in den meisten Fällenonline gesucht und gefunden, gleichzeitig werden immer mehrBerufsfelder digital. Alles Gründe, um digitale Personalstrategienweiterzuentwickeln und in dem gesamten unternehmerischenEntwicklungsprozess fest zu verankern. "Die digitale Transformationerstreckt sich längst auch auf den HR-Bereich. Nur eine schlüssigePersonalstrategie, die die digitale Entwicklung im Auge behält, wirdPersonal optimal entwickeln können und damit einem Unternehmenkünftig ermöglichen, am Markt zu bestehen", davon ist Harald Müller,Geschäftsführer der BWA Akademie (www.bwabonn.de) überzeugt.Ein digitales Unternehmen braucht ein digitales PersonalwesenUnternehmen werden immer digitaler. Viele Arbeitsbereiche werdenheute von Datenmaterial und deren Verarbeitung bestimmt. Das ziehtnach sich, dass auch immer mehr Fachkräfte in digitalen Aufgabenqualifiziert sein müssen. Diese Ausrichtung, diese Bewegung in dieDatenwelt, ändert bereits die Personalansprache, denn ein digitalerArbeitnehmer möchte in der Regel auch digital angesprochen werden."Wichtig ist einfach das Verständnis für den Arbeitnehmer in denaktuellen Prozessen. Denn der digitale Entwicklungsprozess, diedigitale Transformation, ist kein seelenloser Umgang mitDatenmaterial. Vielmehr müssen Firmen lernen, die Bedürfnisse desArbeitnehmers in dieser Datenwelt nicht aus den Augen zu verlieren.Ohne Personal gibt es schlicht auch kein Unternehmen. Damit dasgelingt, braucht es allerdings eine durchdachte Strategie", sagtMüller.Mit digitalen HR-Fragen richtig umgehenDie BWA Akademie möchte den Menschen als Arbeitnehmer in dieDigitalisierung und durch damit verbundene Veränderungsprozessebegleiten. Für Müller gibt es zahllose Herausforderungen, die es zubeachten gilt. Beispielsweise verlangen vor allem jüngereArbeitnehmer mehr Freiheiten im Alltag, möchten neue Arbeitsweisennutzen. Auch die digitale Weiterbildung der Arbeitnehmer rückt in denFokus. "Doch vor allem muss Mitarbeitern die Angst und Sorge vorDigitalisierungsprozessen und einer möglicherweise ungewissen Zukunftgenommen werden. Nur dann wird eine tragfähige Personalstrukturentstehen können, die Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßenüberzeugen und zufriedenstellen kann", so Müller.Die BWA Akademie ("Consulting, Coaching, Careers") ist seit über15 Jahren unter der Führung von Geschäftsführer Harald Müller alsSpezialist für Personalentwicklung, Outplacement, Personalberatungund Training sowie für Arbeitsmarktprogramme wieBeschäftigtentransfer erfolgreich. Die BWA versteht sich alsneutraler Vermittler zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften zumVorteil der Arbeitnehmer. Mit Hilfe der BWA haben mehr alszehntausend Arbeitnehmer eine neue berufliche Zukunft gefunden. DasSpektrum reicht von der Begleitung von Change Management-Prozessenüber Vermittlung und Coaching von Führungskräften bis hin zurUnterstützung bei der Gründung eines eigenen Unternehmens.Weitere Informationen:BWA Akademie, Burgstraße 81, 53177 Bonn, Tel.: 0228/323005-0,E-Mail: info@bwabonn.de, Internet: www.bwabonn.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel.: 0611/973150,E-Mail: team@euromarcom.de, Internet: www.euromarcom.deOriginal-Content von: BWA Akademie, übermittelt durch news aktuell