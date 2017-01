Strategien gegen juckende Kopfhaut - Heizungsluft und falsche Pflege können Juckreiz verursachen

Baierbrunn (ots) - Juckende Kopfhaut geht häufig auf Heizungsluft,aggressive Pflege oder zu heißes Föhnen zurück. In den meisten Fällenhilft dann laut dem Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" einShampoo-Verzicht: die Haare so oft wie möglich nur mit warmem Wasserwaschen. In der Apotheke gibt es außerdem spezielle Kuren undTinkturen, die den Juckreiz lindern und die Kopfhaut pflegen. "Nachzwei, spätestens drei Monaten ohne Besserung sollte man jedoch einenArzt hinzuziehen", sagt Sven Gerster, Apotheker aus Sulz. "Juckreizkann auch das Symptom einer Kopfhauterkrankung sein, zum Beispieleiner Pilz- oder Bakterieninfektion." Auch innere Erkrankungen wieeine Schilddrüsenunterfunktion können dahinterstecken. Wird einLäusebefall entdeckt, müssen ein Gegenmittel und ein feinzackigerLäusekamm zum Einsatz kommen.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 1/2017 A liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Sylvie RüdingerTel. 089 / 744 33 194Fax 089 / 744 33 459E-Mail: ruedinger@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell