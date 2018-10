In der Strategie verzockt / Kanzlerin klebt an falscher Verhandlungsstrategie (FOTO)

Hamburg (ots) -Verhandlungsexperte Adrian Brandis, CEO Brandis Negotiations inHamburg kommentiert Angela Merkels Rücktritt vom ParteivorsitzDen Rücktritt Angela Merkels vom Parteivorsitz der CDU siehtAdrian Brandis als eine logische Folge der falschenVerhandlungsstrategie der Kanzlerin in der Großen Koalition. "Michüberrascht Angela Merkels Rücktritt als Parteivorsitzende überhauptnicht. Im Gegenteil: Die Kanzlerin hat in den letzten Monatenerheblich an Autorität und Macht in der Koalition eingebüßt," so derVerhandlungsexperte Adrian Brandis.Katastrophaler StrategiefehlerAls Grund dafür sieht Adrian Brandis Merkels Festhalten an ihrerfrüher so erfolgreichen Strategie des Abwartens und Ausweichens.Statt Stärke zu zeigen, durchzugreifen und die Führung in denVerhandlungen der Großen Koalition zu übernehmen, wirkte dieKanzlerin immer durchschaubarer und zusehends machtloser. IhreVerhandlungspartner spürten die Schwäche, forderten immer mehrKompromisse. Dies führte zu einer Aushöhlung ihrer Autorität. "Schonvor Monaten hätte Angela Merkel ihre Strategie grundsätzlich ändernmüssen - weg vom Abwarten hin zu druckvollem Verhandeln à la Trump,"sagt Brandis. Sein Fazit: Mit mehr Konsequenz und wenigerKompromissen in der Verhandlungsführung hätte die erfahrenePolitikern ihre Position behaupten können.Über Adrian Brandis:Adrian Brandis ist einer der führenden internationalenVerhandlungsexperten im Bereich Ghost Negotiations. Seine Expertiseberuht auf mehr als 21 Jahren Erfahrung im professionellenVerhandeln. Das von ihm gegründete Verhandlungsinstitut BrandisNegotiations unterstützt sowohl globale Unternehmen als auchpolitische Parteien in schwierigen Verhandlungen. Adrian Brandisberät Entscheidungsträger aus Politik und Business in mehr als zehnLändern, unter anderem USA, China, Belgien, Frankreich und derSchweiz. Vor der Gründung von Brandis Negotiations im Jahr 2015 warAdrian Brandis zwölf Jahre beim schwedischen Modekonzern Hennes &Mauritz (H&M) tätig, für den er schwierige Verhandlungen erfolgreichzu außergerichtlichen Lösungen führte. Vor der Tätigkeit bei H&Mverantwortete Adrian Brandis als Projektmanager diverse Großprojektebei einer mittelständischen Baugesellschaft, für die er ebenfallseine Vielzahl schwieriger Verhandlungen mit Behörden undAuftragspartnern im mehrstelligen Millionenbereich führte. DiesenErfahrungsschatz von über 830 Vertragsverhandlungen nutzt AdrianBrandis heute als Ghost Negotiator für seine Mandanten. Dabei führter diskret im Hintergrund auch festgefahrene Verhandlungssituationenzum Erfolg. Zusätzlich gibt Adrian Brandis als Berater und Speakersein Wissen rund um die Themen erfolgreiche Verhandlungsführungweiter.Über Brandis Negotiations:- Gründung 2015 durch Adrian Brandis in Hamburg- Eines der führenden internationalen Beratungsunternehmen fürschwierige Verhandlungen- Kernkompetenzen: Ghost Negotiation, Verhandlungstrainings,Seminare und Workshops, maßgeschneiderte Inhouse-Seminare fürUnternehmen- Erfolgsquote: 93% mit 4.051 erfolgreichen VerhandlungenPressekontakt:Julia Janssen, JDB MEDIATelefon: +49 040 468832-35E-Mail: janssen@jdb.deWeb: Brandis-negotiations.deOriginal-Content von: Brandis Negotiations, übermittelt durch news aktuell