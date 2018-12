Strategie-Pressekonferenz der BASF 2018: Fragerunde – Teil 6

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

„Mit unserer neuen Strategie setzen wir die Segel auf Wachstumskurs.“ Mit dieser etwas blumigen Umschreibung eröffnete der BASF-Vorstandsvorsitzende Dr. Martin Brudermüller die diesjährige Strategie-Pressekonferenz des Chemie-Konzerns. In den weiteren Ausführungen wurden Brudermüller und sein Vorstandskollege Dr. Hans-Ulrich Engel (CFO) dann aber konkreter, mit welcher Unternehmensentwicklung die Aktionäre in den kommenden Jahren rechnen können. Dabei setzt der Vorstand in erster Linie auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Finanztrends.TV.