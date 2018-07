Strategem Capital: War das schon alles?

Per 23.07.2018 wird für die Aktie Strategem Capital am Heimatmarkt Venture der Kurs von 1,82 CAD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Investment Banking & Brokerage".In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Strategem Capital auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 35,24. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Strategem Capital zahlt die Börse 35,24 Euro. Dies sind 25 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Banking" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 28,15. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Sell" eingestuft.

Weiterlesen...