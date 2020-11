Stratec zeigt Auflösungserscheinungen!

Weitere Suchergebnisse zu "Stratec":

Richtig leiden müssen heute Stratec-Aktionäre. Immerhin rauscht die Aktie rund sechs Prozent in die Tiefe. Dadurch sind die Wertpapiere nun schon für 124,40 EUR zu haben. Geben die Bären nun dauerhaft den Ton an oder können die Bullen in Kürze zurückschlagen?

Dieser Dämpfer bedeutet dunkle Wolken am Chart-Himmel. Denn Stratec rutscht immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung. So fehlen bis zum 4-Wochen-Tief nur noch rund vier Prozent. Auf 119,80 EUR stellt sich dieser markante Umkehrpunkt. Es geht jetzt also um alles!

Turnaround-Jäger bekommen damit nun eine weitere Chance zum Einstieg. Denn es gibt heute einen kräftigen Discount. Bearish eingestellte Investoren sehen sich dagegen mit dem heutigen Kursrutsch bestätigt.

