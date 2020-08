Stratec das war erst der Anfang!

Weitere Suchergebnisse zu "Stratec":

Partystimmung bei Stratec-Aktionären. So schießt der Kurs rund vier Prozent in die Gewinnzone. Damit stellt sich der Preis nun auf 116,40 EUR. Startet jetzt also die nächste Aufwärtsbewegung oder wie geht es weiter?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Stratec-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in dem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei lesen können.

Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem Kursschub. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie nämlich bis an eine wichtige Hürde heran. Schließlich verbleibt nur noch ein Katzensprung von rund null Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Dieser bedeutende Umkehrpunkt liegt bei 116,60 EUR. Es läuft also auf harten Kampf zwischen Bullen und Bären hinaus.

Anleger, die tendenziell eher bearish eingestellt sind, könnten den aktuellen Höhenflug zum vergünstigten Baisse-Einstieg nutzen. Schließlich gibt es Puts heute noch einmal deutlich günstiger. Stratec-Aktionäre sehen sich dagegen in ihrer Einschätzung bestätigt.

Fazit: Stratec kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.