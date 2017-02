Stratec Biomedical: Montanaro reduziert auf unter 3 Prozent!

Weitere Suchergebnisse zu "STRATEC Biomedical":

Die Montanaro Asset Management Limited hat ihre Beteiligung an der Stratec Biomedical AG mit Wirkung zum 10. Februar 2017 auf 2,93 Prozent der Stimmrechte verkleinert. Zuletzt war das britische Investmentunternehmen mit 4,78 Prozent an den Stimmrechten beteiligt gewesen. Anteilig führend im Aktionärskreis sind nach Angaben des Birkenfelder Biotechnologieunternehmen der Firmengründer Hermann Leistner, dessen Familie und zugehörige Beteiligungsgesellschaften mit 41,71 Prozent und die OppenheimerFunds, Inc. mit einem Stimmrechtsanteil von 5,19 Prozent. Die Ameriprise Financial, Inc. hatte ihren Stimmrechtsanteil an Stratec Biomedical im November 2015 auf 4,99 Prozent verringert, die BNP Paribas Investment Partners S.A. verkleinerte im April 2016 auf 2,54 Prozent. Die eigenen Anteile lagen Ende 2015 bei 0,08 Prozent. Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft hatte sich bis Ende November 2016 durch Ausgabe von Bezugsaktien auf 11.860.995 Stückaktien erhöht.

Über die nachfolgenden Fonds kann alternativ zur Aktie in die Stratec Biomedical AG investiert werden:

Fondsname

Anteil am Fonds (in %)

Schmitz & Partner Global Offensiv

7,65

Comgest Growth Mid-Caps Europe

4,79

Marlin Global Ltd.

2,80



