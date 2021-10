Stratasys-Aktie: Erwirbt Anteil für ungenannte Summe!

Überblick Der Anbieter von Polymer-3D-Drucklösungen(NASDAQ:SSYS) hat die restlichen Anteile an Xaar 3D Ltd von(OTC:XAARF) übernommen und beschleunigt damit sein Wachstum im Bereich des 3D-Drucks im Produktionsmaßstab. Über die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. Stratasys besaß zuvor eine 45%ige Beteiligung an Xaar 3D. Das Xaar 3D-Team wird sich Stratasys anschließen, um die H Series-Plattform und die SAF-Technologie weiterzuentwickeln. Zum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!