Strata Skin Sciences: Das ist schon in aller Munde!

An der Heimatbörse Xetra NASDAQ CM notiert Strata Skin Sciences per 23.10.2018 bei 2,72 USD. Strata Skin Sciences zählt zu "Gesundheitsausrüstung".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Strata Skin Sciences einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Strata Skin Sciences jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Strata Skin Sciences-Aktie hat einen Wert von 84,62. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (67,84). Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Strata Skin Sciences auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für Strata Skin Sciences.

2. Sentiment und Buzz: Strata Skin Sciences lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Sell"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was eine Einschätzung als "Sell"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Strata Skin Sciences in diesem Punkt die Einstufung: "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Strata Skin Sciences-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Strata Skin Sciences-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (5 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 83,82 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 2,72 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Strata Skin Sciences eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.