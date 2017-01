Strasser zündet Innovationsfeuerwerk - BILD

Neuer Messeauftritt, Touch-Stone-Technik im Stein und neueNatursteinlinie SupremeKöln / St. Martin i.M. (ots) - Inmitten von futuristischanmutenden, stilisierten Steinblöcken präsentiert sich STRASSERSteine auf der internationalen Küchenmesse "Living Kitchen" in Köln.Der österreichische Marktführer bei Küchenarbeitsplatten ausNaturstein zündet mit technischer Kreativität und exklusiverMaterialauswahl sein Innovationsfeuerwerk 2017.Zwtl.: Arbeitsplatte "zaubert"Die angenehme Haptik von Naturstein kommt der jüngsten Innovationaus dem Hause STRASSER zugute. Angeregt vom österreichischen SmartHome Spezialisten LOXONE entstand exklusiv für STRASSER der Stein,der "zaubern" kann. Durch Berührung des Natursteines (oder derKeramikarbeitsplatte) an den eingravierten Stellen (Touch Stone),aktiviert der Anwender / die Anwenderin die Steuerung von Licht,Beschattung, Musik etc., wozu üblicherweise eine Fernsteuerung extrazur Hand genommen werden müsste.Touch Stone wird durch die LOXONE Smart Home-Steuerung unter derArbeitsplatte und in Verbindung mit dem LOXONE Miniserver GO zurtastenlosen "Kommandozentrale" - einfach zu bedienen, absolutzuverlässig und wie von Zauberhand gelenkt."Was optisch wie eine Zier-Gravur wirkt, spielt technisch alleStückeln", schwärmt STRASSER-Geschäftsführer Johannes Artmayr überdie Verknüpfung von Naturstein und High-Tech. Bedienerfreundlich,robust und pflegeleicht - was für die STRASSER-Natursteine gilt, giltselbstverständlich auch für Touch-Stone. "Unsere Steinmetze habenmonatelang daran getüftelt, die Berührungspunkte im Stein so zugestalten, dass sie sich perfekt in die Arbeitsfläche integrieren undin der Funktion wartungsfrei mit der darunterliegenden Technikverschmelzen", erklärt Artmayr.Weniger Tasten, mehr Klarheit - unter diesem Motto konzipiertLOXONE seinen Smart-Home-Tastenstandard. "Wir wirken damit gegen denTrend, in Räumen immer mehr Tasten aller Art anzubringen", sagtLOXONE-Geschäftsführer Martin Öller: "Smart Home weiß von selbst, wases zu tun hat. Lediglich Funktionen, die man täglich mehrmals bedient- wie zum Beispiel Lichtquellen - werden über Tastensteuerungaktiviert. Auf Basis der LOXONE Air Funktechnologie ist dies mit demTouch-Stone genauso möglich, wie mit einem herkömmlichen Touch-Tasterim LOXONE Smart Home.Die Installation vor Ort übernimmt ein LOXONE-Elektropartner.Zwtl.: "S" wie SupremeIn den vergangenen Monaten war der STRASSER-Steinscout in allerWelt unterwegs, um besonders edle und ansprechende Natursteine zuentdecken, die STRASSER nun unter der Bezeichnung "Supreme" exklusivauf den Markt bringt. In Köln präsentiert STRASSER die ersten beidenNeuentdeckungen aus der Supreme-Linie: Black Canyon und WhiteMistral.Zwtl.: Natürlich "Stone Fresh"Passend zu den wertvollen Natursteinen von STRASSER hält auch beider Pflege natürliche Frische Einzug in die Küche. Mit "Stone Fresh"bringt STRASSER eine neue und umweltfreundliche Schutz- undPflegeleichtausrüstung für alle Natursteine in den Handel.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Johannes ArtmayrGeschäftsführerSTRASSER Steine GmbHSteinstraße 1, 4113 St. MartinT: 07232/2227-105M: marketing@strasser-steine.atW: www.strasser-steine.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/14031/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: STRASSER Steine GmbH, übermittelt durch news aktuell