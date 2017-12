Straßenbäume tun gut und haben's schwer / Positive Effekte trotz schlechter Bedingungen (FOTO)

Berlin (ots) -Bäume sind uralte Begleiter des Menschen. Für unsere Urahnen warenBäume überlebenswichtig, lieferten sie ihnen doch das Material fürWerkzeuge und zum Feuermachen. Außerdem wussten unsere Urahnen, dassihnen Bäume Schutz, Schatten und Nahrung geben. Kein Wunder also,dass die Bedeutung von Bäumen tief in unserem Unterbewusstseinverwurzelt ist. Auch wenn der moderne Mensch die Bäume nicht mehr fürdiese Zwecke braucht, ihre Bedeutung für unser Leben ist immer nochsehr hoch.Vom Glück, ein Hausbaum zu seinIn jedem Garten sollte mindestens ein Baum stehen. Das ist nichtnur für die Gartenbesitzer eine Freude, sondern auch für den Baum einGlücksfall. Denn weit weniger angenehm als im Garten ist es fürStraßenbäume.Der Hausbaum wurde vom Gartenbesitzer mit Bedacht ausgewählt, umseinen Garten zu verschönern. Deshalb wird er gepflegt, regelmäßiggeschnitten, gedüngt und gewässert. Die Wurzeln des Hausbaums habengenug Platz im Garten und können sich ausbreiten. Beschädigungen derRinde muss der Hausbaum auch nicht fürchten, denn sein Besitzerachtet darauf, dass niemand etwas hineinschnitzt und vor sonstigenEinflüssen durch den Straßenverkehr ist der Hausbaum ohnehingeschützt. Insgesamt also ideale Voraussetzungen, um gesund, starkund sehr alt zu werden.Hölzerne Helden für unser WohlbefindenDas Leben eines Straßenbaums sieht völlig anders aus. Zwar wurdeauch er mit Bedacht ausgesucht, aber meist weniger aus ästhetischen,als eher aus funktionalen Gründen. Die Aufgaben, die ein Straßenbaumerfüllen muss, sind vielfältig. Er soll Schadstoffe aus der Luftfiltern, vor allem in innerstädtischen Bereichen Schatten spenden undden Lärm reduzieren, die Luftfeuchtigkeit erhöhen, Sauerstoffproduzieren und dabei gleichzeitig Kohlendioxyd binden sowie in engenStraßenräumen die Windgeschwindigkeiten verringern. SeineLebensbedingungen sind jedoch teilweise denkbar schwierig. Oftmalssteht ihm nur eine mehr oder minder große Baumscheibe für dieAufnahme von Wasser und Nährstoffen zur Verfügung. Die Wurzeln einesStraßenbaums haben häufig nur wenig Platz, um sich im Bodenauszubreiten, weil Rohrleitungen, Fundamente und andere Hindernissesie daran hindern. Der ihn umgebende verdichtete Boden erhöhtzugleich den pH-Wert und heizt sich unter starker Sonneneinstrahlungauf. Bei heißen Temperaturen wird er, wenn überhaupt, nurunregelmäßig gewässert und als ob das noch nicht genug wäre, mussmancher Straßenbaum auch noch als "Stammbaum" für Hunde herhalten undim Winter das Streusalz ertragen. Je nach Standort ist derStraßenbaum zusätzlich noch mechanischen Gefahren durch Autos oderVandalismus ausgesetzt. Alles das beschert dem Straßenbaum eineLebenserwartung, die deutlich unter der eines Hausbaums liegt. Danicht jeder Baum die schwierigen Anforderungen, die an einenStraßenbaum gestellt werden, gleichermaßen gut erfüllt, bündelt dieGartenamtsleiter-Konferenz (GALK) beim Deutschen Städtetag die in dertäglichen Praxis gesammelten Erfahrungen in einer Liste geeigneterStraßenbäume. Die deutschen Baumschulen orientieren sich an dieserListe und kultivieren bevorzugt die Bäume, die darin genannt sind.Damit stellen die Baumschuler sicher, dass auch in ZukunftStraßenbäume unser urbanes Leben angenehmer machen. Vielleicht denkenwir ja beim nächsten Mal, wenn wir einen Straßenbaum sehen, daran,dass diese hölzernen Helden ein schweres Leben führen, um unserArbeits- und Wohnumfeld und damit unser Wohlbefinden zu verbessern.Pressekontakt:Julia PetersLeiterin VerbandskommunikationBund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.Kleine Präsidentenstraße 1D-10178 BerlinTel.: + 49 (0) 30 / 240 86 99-24Fax: +49 (0) 30 / 240 86 99-31E-Mail: peters@gruen-ist-leben.deInternet: www.gruen-ist-leben.deOriginal-Content von: Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V., übermittelt durch news aktuell