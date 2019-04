Nach der Strandparty: heiße Grillkohle nicht einfach vergraben

--------------------------------------------------------------sicher grillen - so geht'shttp://ots.de/htnDaf--------------------------------------------------------------Hamburg (ots) - Ob Flussufer, Meeresstrand oder Kieskuhle -Grillen am Wasser ist extrem beliebt. Doch wohin am Ende mit derheißen Grillkohle oder dem Einmalgrill? Keine gute Idee ist esjedenfalls, die heiße Kohle einfach mit Sand zu überdecken. Dr.Susanne Woelk, Geschäftsführerin der Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH),Hamburg, sagt, warum: "Sand ist kein Löschmittel. Unter derSandschicht schwelt die Grillkohle weiter. Diese achtloshinterlassenen Glutnester sind eine riesige Gefahr für Spaziergänger- wer barfuß unterwegs ist, kann schwerste Verbrennungen an denFußsohlen davontragen." Für Krabbelkinder entwickelt sich dieSituation oft noch dramatischer: Die heiße Kohle kann auch dieHandinnenflächen, Schienbeine und Unterschenkel der Kleinenverbrennen. Brandwunden sind äußerst schmerzhaft, oft folgen mehrereOperationen und Hauttransplantationen, deren Narben ein Leben langsichtbar bleiben und ständiger Pflege bedürfen.Grillkohle mit Wasser löschenEs ist so einfach wie naheliegend: Heiße Grillkohle muss gründlichmit Wasser gelöscht werden.Erste Hilfe bei Verbrennungen unterwegsWer an barfuß Stränden unterwegs ist, die als beliebte Grillplätzebekannt sind, sollte auf Glutnester gefasst sein. Es ist ratsam, einErste-Hilfe-Set für Brandwunden in die Picknick-Tasche oder in denRucksack zu packen. Die Sets enthalten zum Beispiel spezielle,saugfähige und keimdichte Wundauflagen, schmerzlindernde Gels undeine Rettungsdecke.Mehr als 10.000 Tote durch Haushalts- und FreizeitunfälleDie Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH) informiert über Unfallgefahrenin Heim und Freizeit. Mit ihrer Arbeit will die gemeinnützige DSHdazu beitragen, die hohen Unfallzahlen zu senken: Pro Jahr sterben inDeutschland mehr als 10.000 Menschen durch einen Heim- undFreizeitunfall. Mehr Infos auf www.das-sichere-haus.de.Pressekontakt:Dr. Susanne Woelk, DSH-Geschäftsführerin.Tel.: 040 / 29 81 04 62, Fax: 040 / 29 81 04 71,Mail: s.woelk@das-sichere-haus.de.Original-Content von: DSH - Aktion Das Sichere Haus, übermittelt durch news aktuell