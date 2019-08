Stuttgart (ots) -SWR Reisereportage "Die große Expedition in die Heimat -Strandparty in der Kurpfalz" am Freitag, 2. August 2019, 20:15 bis21:45 Uhr im SWR FernsehenEine besondere Herausforderung wartet auf die drei SWRModerator*innen der "Expedition in die Heimat": Anna Lena Dörr,Annette Krause und Steffen König müssen für eine Sondersendung derSWR Reisereportage mitten in der Kurpfalz eine Strandparty auf dieBeine stellen. Dafür haben sie nur drei Tage Zeit, dann steigt dasFest am idyllischen Maxweiher. In diesen 72 Stunden müssen sie einUnterhaltungsprogramm, Dekorationen, Musik, kulinarischeSpezialitäten sowie Gäste aus der Grenzregion zwischenRheinland-Pfalz und Baden-Württemberg organisieren. Bei ihrenErkundungen von Hockenheim über Altrip bis nach Neustadt an derWeinstraße entdecken sie Orte voller Geschichten und eine von Seen,Teichen und Altrheinarmen durchzogene Landschaft. Vor allem abertreffen sie auf bemerkenswerte Menschen und Talente, die gerne ihrenTeil zur Strandparty beitragen, seien es die starken Ringer vonSchifferstadt, "Fräulein Baumann", die Grande Dame derbadisch-kurpfälzischen Fasnacht, Salsa-Tänzer aus Speyer oder dieKultband "Die anonyme Giddarischde" mit einer eigenen Pfalz-Hymne.Auch die berühmte Pfälzer Leberwurst darf nicht fehlen. DieSondersendung "Die große Expedition in die Heimat - Strandparty inder Kurpfalz" ist am Freitag, 2. August 2019 von 20:15 bis 21:45 Uhrim SWR Fernsehen zu sehen.Wetteifern der ModeratorenWem gelingt es, die beste "Lewwerwurscht" für die Gäste zubesorgen? Ist es die traditionelle der Metzgerei Erbach ausOtterstadt oder eine Kreation von Hedi und Hanno Rink aus ihrerSterneküche im Restaurant "Urgestein" in Neustadt? Oder ist eswomöglich ein Leberwurst-Schnaps, der von Brenner Thomas Scherner inWeisenheim am Sand hergestellt wird? Nicht nur beim Herbeischaffender regionalen Köstlichkeiten wetteifern die drei SWR Moderator*innenmiteinander. Schließlich sollen bei der Party auch die stärkstenMenschen der Region in einem Tau-Zieh-Wettbewerb antreten. Anna LenaDörr setzt auf die Gewichtheber vom Athleten-Club 1923 Altrip,Annette Krause auf die Drachenbootfahrer aus Ladenburg und ihrenWeltmeister Helmut Bühler. Steffen König lädt die Ringer vom VfK 07Schifferstadt und ihren Trainer Erol Bayram an den Baggersee ein undlässt sich bei der Gelegenheit von Museumsleiterin Laura Schäfer auchgleich das 1. Deutsche Ringermuseum am Ort zeigen. Währenddessenbesorgt Anne Lena Dörr im Fasnacht-Spezialhandel in Neuhofen Kostümeund Dekorationen und Annette Krause Taue vom TransportschiffMS-Shamal. Ob auch Jutta Benz, die Urenkelin des Autoerfinders CarlBenz mit ihrem Nachbau des "Modell 1" wie versprochen zur Feierkommen wird? Denn nur wenn alles klappt und alle Gäste kommen, kanndie große Strandparty in der Kurpfalz steigen.Informationen zur Sendung unter www.SWR.de/expedition.Die Sendung ist ab dem Vortag der Ausstrahlung, 16 Uhr, unterARDmediathek.de zu sehen.Weitere Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Linksunter SWR.de/kommunikation.Fotos über ARD-foto.dePressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell