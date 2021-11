Straive startet eine völlig neue offizielle Website als Teil seiner Markenentwicklung

Singapur (ots/PRNewswire) -Straive (ehemals SPi Global), ein marktführender Anbieter von technologiegestützten Inhalts- und Datenlösungen, hat heute seine neue und umfassende offizielle Website vorgestellt. Die neue Website ist eine Erweiterung der Anfang des Jahres eingeführten neuen Marke und markiert den nächsten Schritt auf dem Weg zur Neudefinition der Marke Straive. Mit mehr als 250 Seiten, die heute online sind, bietet die Website einen Einblick in Straives Fähigkeiten in den Bereichen EdTech, Datenlösungen, Forschung und Bildungsinhalte.Die Website, die die neue visuelle Identität einfängt, wurde mit einem intuitiven Design entwickelt, um die Nutzung der Inhalte zu verbessern. Neben den Lösungen von Straive werden auf der Website auch die technologischen Möglichkeiten in den verschiedenen Kundensegmenten und Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, vorgestellt. Der Bereich "Insights" der Website enthält Originalartikel, Forschungsergebnisse, Whitepapers, E-Briefe, Videos, Fallstudien und mehr, um eine ganzheitliche Vordenkerrolle zu schaffen und den Austausch von Branchenwissen zu ermöglichen.Ratan Datta, Präsident und CEO von Straive, sagte zum Start der Website: "Das Rebranding und die neue Website spiegeln unsere langfristige Vision und die Entwicklung von Straive als Unternehmen wider. Im Einklang mit der neuen visuellen Identität der Marke präsentiert sich unsere Website jünger, frischer und lebendiger und bietet gleichzeitig eine Vielzahl von Einblicken. Wir hoffen, dass die neue Website den Besuchern eine sinnvolle Erfahrung bietet und ihren geschäftlichen Anforderungen gerecht wird. Die neue Website steht für unser Versprechen, uns gemeinsam mit unseren Kunden weiterzuentwickeln und unser Wissen zu erweitern, um die kritischen Probleme unserer Zeit zu lösen."Die Website bietet auch einen Einblick in das Leben und die Kultur bei Straive und verschiedene Karrieremöglichkeiten auf der ganzen Welt sowie eine Einführung in das Führungsteam und einen umfangreichen Newsroom.Um unsere neue Website zu erkunden, klicken Sie hier (https://www.straive.com/).Informationen zu Straive (https://www.straive.com/) (ehemals SPi Global)Straive (früher bekannt als SPi Global) ist ein marktführendes Unternehmen für Content-Technologie und Content-Lösungen, das Datendienste und Fachwissen für verschiedene Branchen wie Forschung, E-Learning/EdTech und Daten-/Informationsanbieter anbietet. Mit einem Kundenstamm aus 30 Ländern besteht der multi-geografische Ressourcenpool des Unternehmens aus Mitarbeitern, die strategisch ausgehend von acht Ländern arbeiten: Den Philippinen, Indien, den USA, China, Nicaragua, Vietnam, Großbritannien und vom Firmensitz in Singapur.Für Medienanfragenwenden Sie sich bitte an Kshitiz Ahuja, Leiter Marke und PR, kshitiz.ahuja@spi-global.comFoto https://mma.prnewswire.com/media/1687130/Straive_New_Website.jpgLogo https://mma.prnewswire.com/media/1678685/Straive_New_Logo.jpgPressekontakt:+91-9650288556Original-Content von: Straive, übermittelt durch news aktuell