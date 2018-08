Straits Times Index: Anleger aufgepasst!

Für die Aktie Straits Times Index stehen per 17.08.2018 3,25 SGD an der Heimatbörse Singapore zu Buche.

Unser Analystenteam hat Straits Times Index auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 4 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Straits Times Index-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 3,46 SGD. Der letzte Schlusskurs (3,25 SGD) weicht somit -6,07 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (3,34 SGD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,69 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Straits Times Index-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Straits Times Index-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Straits Times Index ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Straits Times Index-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 100, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 56,72, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Straits Times Index haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Hold".