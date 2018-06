Strahlentherapie: Kleine Teilchen, große Wirkung / Das Vermächtnis von Marie Curie (VIDEO)

Hamburg (ots) -Jedes Jahr erkranken in Deutschland etwa 500.000 Menschen anKrebs. Seit Anfang der 1970er Jahre hat sich die Zahl fastverdoppelt. Aber: Auch die Heilungen sind deutlich gestiegen. Daszeigt der Bericht zum Krebsgeschehen in Deutschland vom Robert KochInstitut. Heutzutage besiegen mehr als die Hälfte der Krebspatientendie Erkrankung, 1980 waren es weniger als ein Drittel. Hauptgrundhierfür sind nach Einschätzung der Wissenschaftler die Fortschrittein der Therapie. Die Strahlentherapie spielt hierbei neben Operationund Chemotherapie eine Hauptrolle, wie die Stiftung der EuropäischenGesellschaft für Radiotherapie und Onkologie mitteilt. Dabei erinnertdie ESTRO Cancer Foundation, kurz ECF, auch an die Mutter derStrahlentherapie: Marie Curie.Die Wegbereiterin der StrahlentherapieEtwa jeder zweite Krebspatient bekommt heutzutage im Zuge derTherapie auch eine Bestrahlung. Einige Krebsarten können sogar nurdurch Strahlentherapie geheilt werden. Und das verdanken wir einerFrau: Marie Curie. Die zweifache Nobelpreisträgerin entdeckte vormehr als 100 Jahren die Elemente Radium und Polonium. Im ErstenWeltkrieg half die Radiologin zahlreichen verwundeten Soldaten mitihren "Petite Curies". Die von ihr entwickelten Röntgenwagen machtenes möglich, radiologische Untersuchungen in unmittelbarer Nähe derFront vorzunehmen. Als Hommage an die Mutter der Strahlentherapiestartete die ESTRO Krebsstiftung anlässlich des 150. Geburtstages vonMarie Curie im Herbst vergangenen Jahres eine große Kampagne. ImMittelpunkt steht ein Animationsfilm, der das Leben derWissenschaftlerin und die Entdeckung des Radiums zeigt. Das Video undviele weitere Informationen sind auf der eigens gestaltetenKampagnen-Website 150yearsmariecurie.org zu sehen.Seit dem Einsatz von Marie Curie im Ersten Weltkrieg sind 100Jahre vergangen. Mittlerweile hat die Radiotherapie in der Behandlungvon Krebs Milliarden Menschen das Leben gerettet - pro Jahr hilft sie1,5 Millionen Patienten. Aber wie funktioniert das genau? Waspassiert bei der Bestrahlung? Zunächst einmal ist dieStrahlentherapie im Gegensatz zur Chemotherapie eine lokaleBehandlung. Konkret beutet das: Die Krebszellen werden mithilfeionisierender Strahlung oder auch Teilchenstrahlung zerstört. DieseStrahlen schädigen die Erbsubstanz der Krebszellen, wodurch diese dieZellteilung einstellen und absterben. Der Tumor schrumpft oderverschwindet.Mit Energie gegen KrebsDank intensiver Forschung sorgen inzwischen moderne Verfahrendafür, dass die Teilchen möglichst nur die Krebszellen treffen undkein gesundes Gewebe. Doch selbst wenn das der Fall ist, können diezelleigenen Reparatursysteme die Schäden am Erbgut wieder reparieren.Bei Krebszellen ist diese Fähigkeit deutlich verringert. "DieRadiotherapie spielt bei fast jeder Krebsart eine Rolle. Mal ist siegrößer, mal kleiner. Auf jeden Fall ist sie bis heute bei derBehandlung von onkologischen Patienten in vielen Situationenunabdingbar", erklärt Prof. Dr. Claus Belka, Direktor der Klinik undPoliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie an derUniversitätsklinik München. Besonders erfolgreich ist die Bestrahlungvor allem bei Brust- und Prostatakrebs, Bronchial- undDickdarmkarzinomen, aber auch bei Kopf-Hals-Tumoren und Hirntumoren.Das bestätigt auch eine aktuelle wissenschaftliche Studie ausAustralien. Danach erzielt die Strahlentherapie die größten Erfolgebei Gebärmutterhals- und Kehlkopfkrebs wie auch bei den anderengenannten Krebsarten.Prof. Dr. Mechthild Krause, Direktorin der Klinik und Poliklinikfür Strahlentherapie und Radioonkologie am Universitätsklinikum CarlGustav Carus in Dresden erklärt: "Wir können mit Strahlentherapie dieTumorzellen so abtöten, dass der Tumor komplett geheilt ist.Karzinome und andere solide Tumore können letztendlich nur mitStrahlentherapie oder Operation bzw. mit einer Kombinationstherapiebehandelt werden. Insofern hat die Strahlentherapie eine großeBedeutung bei der Heilung von Krebserkrankungen und ist nach derChirurgie das am häufigsten angewendete Verfahren bei derTumor-Behandlung."Mit Ionen gegen KrebsObwohl die Radioonkologie seit mehr als 25 Jahren sehr erfolgreichangewendet wird, gibt es immer noch viele Missverständnisse rund umdiese Behandlungsform. In erster Linie geht es um die Wirkungen undNebenwirkungen der radioaktiven Strahlung. "Es fehlt nach wie vor diegute, systematische Aufklärung der Bevölkerung", berichtet Prof. Dr.Belka. "Das Kernproblem ist der Mangel an sachlichen Informationen.Viele Patienten befragen erst einmal 'Dr. Google'. Um hier dierelevanten Informationen zu bekommen, muss man aber die richtigenStichwörter kennen." Eine gute Anlaufstelle ist laut Professor Belkader Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums.Auch die Deutsche Krebsgesellschaft liefert auf ihrer Websitefundierte Informationen zu offenen Fragen.Über ECFDie ECF (ESTRO Cancer Foundation) wurde 2012 von der EuropäischenGesellschaft für Radiotherapie und Onkologie (ESTRO) ins Lebengerufen. Unser Ziel ist es sicherzustellen, dass jeder KrebspatientZugang zu einer angemessenen und personalisierten Krebsbehandlunghat.2020 wird die Anzahl der Krebspatienten in Europa ca. 3 Millionenerreichen, von denen über 50 % eine Behandlung benötigen, die eineRadiotherapie einschließt. Die ECF sorgt dafür, dass von Jahr zu Jahrmehr Patienten von der Radiotherapie profitieren und dass all diesePatienten Zugang zur Strahlentherapie erhalten.Die ECF nimmt die Hindernisse in Angriff, die einer Behandlung derPatienten mit der für sie erforderlichen Radiotherapie im Wegestehen. Hindernisse wie fehlende Ressourcen - bezüglich Ausstattung,Personal und Ausbildung - und mangelndes Wissen über dieRadiotherapie verringern die Chancen, den Patienten die für ihreErkrankung am besten geeignete Behandlung zukommen zu lassen, und siesind eine der Ursachen für die Lücke, die derzeit zwischen deroptimalen und der tatsächlichen Nutzung der Radiotherapie in Europabesteht.Wir setzen uns aktiv dafür ein, eine optimale Strahlenbehandlungzu ermöglichen: Die ECF-Projekte schaffen Bewusstsein und sichern dasVerständnis durch Aufklärung über die Radiotherapie; sie unterstützendie Forschung und sorgen dafür, dass wissenschaftliche Daten fürjedermann zugänglich und verständlich sind.Für Ihre spezifischen Fragen steht Ihnen Prof. Dr. med. ClausBelka, Klinikdirektor der Klinik und Poliklinik für Strahlentherapieund Onkologie der Universität München, für ein Exklusiv-Interview zurVerfügung. Gern stellen wir den Kontakt für Sie her.Alternativ bieten wir Ihnen ein fertiges Interview zum Thema"Radioonkologie: Die Forschung schreitet mit großen Schritten voran"mit Prof. Dr. Michael Baumann, Vorstandsvorsitzender undWissenschaftlicher Vorstand des Deutschen Krebsforschungszentrum, an.