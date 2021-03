Strahlentechniker Eckert & Ziegler verdient mehr als erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Eckert&Ziegler":

BERLIN (dpa-AFX) - Der Strahlentechnik-Konzern Eckert & Ziegler hat im vergangenen Jahr vorläufigen Zahlen zufolge mehr verdient als erwartet - zumindest je ausgegebener Aktie.



Das Ergebnis je Anteil habe 2020 voraussichtlich bei 1,11 Euro gelegen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Mittwochabend in Berlin mit. Im Vorjahr waren es 1,07 Euro je Aktie. Der Gewinn je Aktie fiel damit rund zehn Prozent höher aus aus, als das Unternehmen zuletzt prognostiziert hatte. Die Höhe der Dividende sowie die Prognose für 2021 soll nach der Aufsichtsratssitzung am 25. März bekannt gegeben werden, hieß es weiter. Der vollständige Geschäftsbericht für das vergangene Jahr folge dann am 16. April./ssc/zb