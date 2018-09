Strahlenschutzverordnung / Nur noch Ärztinnen und Ärzte dürfen Tattoos per Laser entfernen

Berlin (ots) - Erfolgreiche Intervention der Bundesärztekammer:Die Entfernung von Tätowierungen mit Lasern oder vergleichbarenhochenergetischen Verfahren darf in Zukunft nur noch vonqualifizierten Ärztinnen und Ärzten durchgeführt werden. Das siehteine Verordnung vor, die das Bundeskabinett jetzt beschlossen hat."Im Sinne der Patientensicherheit ist das die einzig richtigeEntscheidung. Hochleistungslaser sind kein Spielzeug. Sie gehören indie Hände von Ärztinnen und Ärzten", kommentierte Prof. Dr. FrankUlrich Montgomery, Präsident der Bundesärztekammer, den Beschluss.Die ursprünglich in der Verordnung vorgesehene Möglichkeit, dieEntfernung von Tätowierungen mit Lasern an Nicht-Ärztinnen und -Ärzte- also zum Beispiel Kosmetikerinnen - zu delegieren, wurde ersatzlosgestrichen. Der Gesetzgeber folgte damit der Argumentation derÄrzteschaft. Sie hatte in einer Stellungnahme darauf hingewiesen,dass die Tattoo-Entfernung mit Lasern bei unsachgemäßer Ausführungein sehr hohes Gefährdungspotential für die Behandelten besitze undinsbesondere zu dauerhaften Schäden an Augen und Haut führen könne.Deshalb dürfen Behandlungen mit Hochleistungslasern odervergleichbaren hochenergetischen Lichtsystemen nur durch hierfürqualifizierte Ärztinnen und Ärzte durchgeführt werden.Die Stellungnahme finden Sie unter: www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/Stellungnahmen/BAEK_SN_VO_Mod._Strahlenschutzrecht.pdfPressekontakt:BundesärztekammerStabsbereich Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel. 030-400456700Fax. 030-400456707presse@baek.dewww.baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuell