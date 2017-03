Berlin (ots) -Am 26. April 1986 ereignete sich die bis dato schwerste nukleareKatastrophe der Menschheitsgeschichte: Im ukrainischen AtomkraftwerkTschernobyl läuft ein Routinetest aus den Rudern. Der Reaktorblock 4des Kernkraftwerks explodiert. Die benachbarte Stadt Prypjat istbinnen weniger Stunden leer gefegt, die Trümmer des havariertenBlocks sind noch heute schwer verstrahlt.2017 jährt sich das Reaktorunglück von Tschernobyl zum 31. Mal. Inder Technik-Dokumentation "Der Sarkophag - Die neue Schutzhülle fürTschernobyl" begleitet N24 das architektonische und logistischeMammutprojekt des neuen Schutzmantels über der Kraftwerksruine, dernach dreißig Jahren die erste, provisorisch errichtete Hülle ablösensoll.In spektakulären Panoramaaufnahmen erklärt die Dokumentationleichtverständlich die Besonderheiten um die Errichtung der größtenbeweglichen Baustruktur der Welt, die Strahlenschutz für ein ganzesJahrhundert gewährleisten soll. Klirrende Kälte und andere widrigeAußenbedingungen erschweren das Vorhaben zusätzlich. Nichtsdestotrotzzählt für das Team internationaler Experten jede Sekunde, denn solltedie Konstruktion nicht vor Zusammenbruch des Erstbaus vollendetwerden, droht erneut ein atomares Desaster historischen Ausmaßes.Ein internationales Ingenieursteam im Wettlauf gegen die Zeit:"Der Sarkophag - Die neue Schutzhülle für Tschernobyl" am 26.April um 17.05 Uhr in Deutscher Erstausstrahlung auf N24, imTimeshift auf N24 Doku und nach Ausstrahlung 30 Tage lang in derN24-Mediathek: http://www.welt.de/mediathekPressekontakt:Daniela LangeN24 ProgrammkommunikationTelefon: +49 30 2090 4625E-Mail: daniela.lange@weltn24.deInstagram & Twitter: @N24N24-Presselounge: www.presse.n24.comOriginal-Content von: N24, übermittelt durch news aktuell