Strahlendes Licht mit dem farbigen Extra: Die Solar Straßenbeleuchtung Euronorm 2 von luis energy scheint extrem hell, ist dabei absolut blendfrei und wird durch die Kraft der Sonne angetrieben. (FOTO)

Warlitz (ots) -Sie ist die Lampe für Individualisten: Das Wege- und Straßenlichthat eine zusätzliche Ambiente-Leuchte auf der Rückseite, die Straße,Parkplatz oder Gehwege in ein angenehmes Licht taucht - in IhrerWunschfarbe.Schluss mit schummrig, schwach und schattig: DiesesSolarstraßenlicht ist die kostengünstige, umwelt- undressourcenschonende Alternative zu herkömmlichen Straßenlaternen. DieLampe liegt voll im Trend, denn Wegebeleuchtung auf Solarbasis istlängst zu einem vollwertigen Ersatz für Glüh- und Entladungslampenavanciert. Kein Wunder: Auf öffentlichen Straßen schwindet das Lichtzusehends. Immer häufiger gehen handelsübliche Laternen aus oderstrahlen zu schwach. Und dass bei hohem Energieverbrauch, was zumeinen die Umwelt belastet und zum anderen ein Kostenfaktor ist, dasie störanfällig und darum wartungsintensiv sind.Einmal aufgestellt arbeiten die Leuchten von luis energy hingegenkomplett wartungsfrei. Zudem fallen durch das Solarpanel inVerbindung mit dem integrierten Hochleistungs-Lithium Akku keinerleiStromkosten mehr an. Die Straßenleuchten können ebenso problemlos annicht erschlossenen Plätzen wie an Feldwegen, Bushaltestellen oderauf Lichtungen aufgestellt werden. Ein Stromnetz ist genauso wenignötig wie heller Sonnenschein: Die luis energy Solarlampenfunktionieren dank dem System Navi+, welches die Panels individuellausrichtet, sogar in nördlicheren Regionen bis zu sechs Tagen ohneSonneneinstrahlung. Für Schutz vor Hitze, Eis und Regen sorgt dasklimatisierte und wasserdichte Gehäuse.Dieses schützt die ausgefeilte Technik im Inneren: DasSmartcontroll Management System passt sich Lichtverhältnissen undBewegungen auf Wunsch automatisch an und bietet so ein Höchstmaß anIndividualität, da es die Beleuchtung, ihre Intensität und ihreAusrichtung, steuert. Bei Dämmerung schaltet sich dasaugenfreundliche Licht ein und scheint bis zu 30 Meter weit, zumMorgengrauen regelt es sich in drei Stufen auf bis zu 20 ProzentLeuchtleistung herunter. Das spart Strom und Kosten.Viel Technik, kein Aufwand: luis energy bietet für Sie von derLichtplanung über den Transport bis hin zur Installation von Mast undLeuchtkopf vor Ort den kompletten Service.Erfahren Sie mehr unter www.luis.eu/shop.