Unterföhring (ots) -- Berlinerin Melody ist die beste Hobbyköchin Deutschlands undsetzte sich gegen 120 Kandidaten durch- Mit 100.000 Euro möchte sich Melody ihren Traum vom eigenenRestaurant erfüllen- Alle Sieger-Rezepte im Kochbuch "MasterChef - Das Siegerkochbuchmit Melody Weis"- Zweite Staffel "MasterChef" ab Herbst 2017 exklusiv auf Sky 131. Januar 2017 - Mit ihrem Motto "Kochen bedeutet Liebe" kochtesich die Berlinerin Melody Weis zum Titel der weltweiterfolgreichsten Koch-Castingshow "MasterChef". Im gestrigen großenDeutschland-Finale setzte sich die Biotechnologie-Studentin gegenKandidat Marc aus Bürstadt mit ihrem Drei-Gänge-Menü durch und gewannneben dem begehrten Titel auch ein eigenes Kochbuch und dieunglaubliche Gewinnsumme von 100.000 Euro. Die beiden Finalkandidatenmussten ein letztes Mal die "MasterChef"-Jury mit Ralf Zacherl,Sybille Schönberger und Justin Leone kulinarisch verzaubern.Moralische Unterstützung erhielten Melody und Marc dabei von ihrenFamilien, aber auch von ehemaligen Kandidaten.Melodys Gewinner-Menü: Zur Vorspeise gab es ein gratiniertesThunfischfilet in Ahornzucker mit Spinat. Als Hauptspeise kredenztesie ein Karree vom Weidelamm in einer Kräuterkruste mitkaramellisiertem Zwiebelpüree, Kürbismousse in einerCointreau-Orangensauce und schwarzen Puffreis. Im letzten Gangverzauberte Melody die Jury mit einem Early Grey-Törtchen, zu dem sieein Zitronen-Salbeisorbet servierte und sich damit endgültig zum Siegkochte.Das Sieger-Rezept und viele weitere Rezepte sind ab Februar imKochbuch "MasterChef - Das Siegerkochbuch mit Melody Weis" (VerlagEdel, 19,90 Euro) nachzulesen.Die glückliche Gewinnerin Melody verriet nach dem aufreibendenFinale: "Ich freue mich wahnsinnig über den Sieg und kann meineFreude gar nicht in Worte fassen. Die letzten Wochen waren sehraufregend. Zu Kochen war immer mein großer Traum und mit demPreisgeld möchte ich am liebsten ein eigenes Restaurant eröffnen.""MasterChef"-Juror Ralf Zacherl dazu: "Die Entscheidung hättenicht schwieriger sein können. Sowohl Melody als auch Marc habenihren ganz eigenen Stil entwickelt und uns wirklich Sendung fürSendung verzaubert. Wir als `MasterChef`-Jury sind wahnsinnig stolzauf die beiden und freuen uns schon jetzt auf die neue Kandidaten."Denn "MasterChef" geht auf Sky 1 im Herbst 2017 in die zweiteRunde. Wieder mit dabei ist die Jury mit Ralf Zacherl, SybilleSchönberger und Justin Leone. Wer also schon immer mal seinKochtalent beweisen wollte, kann sich ab sofort über folgenden Linkbewerben: http://www.endemolshine.de/casting/masterchef/Über "MasterChef":"MasterChef" ist die weltweit erfolgreichste Koch-Castingshow mitüber 300 Millionen Zuschauern und mehr als 10.000 Kandidaten. Sie istin 58 Ländern on air. In Australien gilt sie als erfolgreichsteTV-Sendung aller Zeiten. In 12 Episoden wird Deutschlands besterHobbykoch gesucht. Das Teilnehmerfeld besteht zu Beginn aus 120Bewerbern. Nach diversen Ausscheidungsrunden ziehen 20 von ihnen indie sogenannte "Master Class" ein. Eine(r) von ihnen wird im Finalezum Sieger gekürt. Im Laufe jeder Staffel müssen sich die Hobbyköcheverschiedenen Aufgaben rund ums Kochen und Anrichten stellen. Sohaben die Kandidaten von Sendung zu Sendung die Chance, eine Rundeweiterzukommen, um am Ende nicht nur den begehrten Titel "MasterChef"zu führen, sondern auch 100.000 Euro und ein persönliches Kochbuchihr Eigen nennen zu dürfen. Bewertet werden die Kandidaten von einerhochkarätigen Jury aus TV- und Sternekoch Ralf Zacherl, SterneköchinSybille Schönberger und Sommelier Justin Leone ("Tantris", München).Über Sky 1:Mit Sky 1 präsentiert Sky exklusiv in Deutschland und Österreicheinen neuen Entertainmentsender. Sky 1 zeigt eine ebensounterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformatenund Serien. Das Programm besteht sowohl aus eigenproduzierten Showsund Serien als auch aus internationalen Serienproduktionen. ÜberKabel, Satellit und IPTV steht Sky 1 in SD als Teil des Sky StarterPakets allen Sky Kunden zur Verfügung, in HD ist der Sender im SkyEntertainment Paket erhältlich. Die Sendungen sind zudem über Sky OnDemand, Sky Go und Sky Ticket zeitlich und räumlich flexibelabrufbar.