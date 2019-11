Strahlend glücklich - Senzera lanciert mit Senzera Skin eine neue Marke am Standort Düsseldorf (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Seit nunmehr vierzehn Jahren bietet Senzera waxing & beauty kosmetischeTreatments auf höchstem Niveau an und ist damit Marktführer auf diesem Gebiet.An über fünfzig Standorten in ganz Deutschland verwöhnen die ausgebildetenBeauty-Expertinnen ihre Gäste mit Hingabe und Begeisterung.Mit Senzera Skin eröffnet das Unternehmen nun im Herzen Düsseldorfs auf derSteinstraße 20 ein neues Studio-Konzept. Auf 150qm werden hier mit Hilfefortschrittlichster Technologie modernste, apparative Beauty-Treatmentsofferiert. Professionell und schonend zugleich: Es ist das Bestreben von SenzeraSkin, basierend auf langjähriger Expertise, innovativem Know-how in derapparativen Kosmetik und der Kompetenz des geschulten Fachpersonals, optimaleErgebnisse für die individuelle Schönheit jedes Gastes zu erzielen und den Gastvor Glück strahlen zu sehen.Von Filler bis Laser - das Behandlungsspektrum von Senzera Skin ist effektiv undumfangreich. Um die jeweils optimale Methode für jedes Bedürfnis herauszufinden,steht deshalb vor jeder Erstanwendung eine ausführliche, professionelle undkostenfreie Beratung durch das geschulte Fachpersonal auf dem Plan. Hier wirdgemeinsam mit dem Gast die persönliche Situation erörtert und auf Basis dieserAnalyse eine maßgeschneiderte Therapie zu fairen Preisen angeboten. Von Haut bisHaar glücklich mit Senzera Skin!Das neue Studio in Düsseldorf ist zugleich das zweite deutschlandweit - 2018wurde bereits das erste Senzera Skin in Köln eröffnet.Mehr Informationen zu Senzera Skin unter: https://senzera-skin.comBildmaterial zum Download unter:https://www.picdrop.de/gossip/Senzera+Skin+Opening+DuesseldorfPressekontakt:GOSSIP+ Public Relations GmbHLana Al-TawilSpeditionstraße 1340221 Düsseldorfsenzera@gossipplus.deOriginal-Content von: Senzera Skin, übermittelt durch news aktuell