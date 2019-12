Strafzinsen der Hausbank – 3 Tipps, um das Problem zu umgehen

Früher war alles besser! Was oft ein entnervtes Rollen der Augen zur Folge hat, ist in einigen Alltagsbereichen leider zutreffend. Gerade beim Thema Vorsorge und Geldanlage haben es Sparer zunehmend schwer, eine schwarze Null oder sogar Renditen zu erwirtschaften. Aufgrund der Zinspolitik der EZB sind in den zurückliegenden Monaten Viele Banken wie auch die HaSpa dazu übergegangen, Negativzinsen von ihren Kunden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung