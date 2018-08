Strafzettel im Urlaub: Ein Drittel der deutschen Autofahrer musste bereits blechen

Hannover (ots) - Strafzettel im Auslandsurlaub sind keineSeltenheit. Und die örtlichen Behörden senden den Bußgeldbescheidinzwischen auch an die Heimatadresse des Delinquenten. Allein fürParkvergehen im Ausland mussten bereits 32 Prozent der deutschenAutofahrer schon einmal Bußgelder zahlen - bis zu 150 Euro. KeinWunder, dass inzwischen 58 Prozent vorsorglich mehr Geld in denParkscheinautomaten werfen als eigentlich nötig.Das sind zwei Ergebnisse einer Umfrage der EasyPark Group, die1.024 Deutsche zu ihren Erfahrungen beim Autofahren im europäischenAusland befragt hat.Teure Parksünden im AuslandDie Deutschen reisen gerne im Auto durch Europa. Aber: andereLänder, andere Verkehrssitten - oftmals zu Lasten der Urlaubskasse.Für 23 Prozent der Befragten sind die ausländischen Verkehrsregelnnur manchmal oder sogar selten verständlich. Das gilt besonders inSlowenien, gefolgt von Italien.Vor allem das korrekte Parken stellt viele Urlauber vor Probleme:32 Prozent mussten im Ausland bereits wegen eines ParkvergehensBußgelder zahlen - 11 Prozent sogar mehrfach. Für beinahe jedenZweiten (49 Prozent) betrug die Strafe bis zu 50 Euro. 32 Prozentmussten zwischen 50 und 150 Euro für ihr Parkvergehen blechen.Apps schonen die UrlaubskasseDaher ist es nicht verwunderlich, dass über die Hälfte derbefragten Autofahrer ihr Ticket sicherheitshalber überzahlt - alsoeine längere Parkdauer bucht als letztlich notwendig. Dabei lässtsich heute mit diversen Apps die Parkzeit minutengenau abrechnen.Mit der EasyPark-App zum Beispiel können Nutzer die Parkdauer überihr Smartphone starten, stoppen und verlängern. Ob am Strand, auf demFlohmarkt oder im Café: Egal, wo sich die Urlauber gerade aufhalten,sie bestimmen ihre Parkzeit nach Bedarf.Bezahlt wird digital, sodass kein Münzgeld in passender Währungvonnöten ist. Besonders komfortabel: EasyPark ist die einzigeHandyparken-App, die mit einer einmaligen Registrierung in 12europäischen Ländern funktioniert."Ich selbst war bereits mehrfach in Situationen, in denen ich dankEasyPark eine Geldbuße vermeiden konnte. Und von unseremKundenservice wissen wir, dass es sehr vielen Nutzern ähnlich ergeht.Auch sie konnten mit der App einiges an Geld sparen", sagt NicoSchlegel, Managing Director bei EasyPark für Österreich undDeutschland.Die kleine Transaktionsgebühr für die App-Nutzung ist gutinvestiert. Sie hilft nicht nur Bußgeld zu vermeiden, sondern spartauch Parkgebühren: Falls der Nutzer früher als erwartet zurück amAuto ist, kann er seinen Parkvorgang entsprechend beenden - und nurdiese Zeit wird dann berechnet.Pressekontakt:Nico Schlegel, EasyPark Managing Director Germany & AustriaE-Mail: nico.schlegel@easypark.netTel.: +49 (0)151 1420 5855Original-Content von: EasyPark, übermittelt durch news aktuell