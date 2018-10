Wiesbaden (ots) - Diebstahl, Betrug, Raubüberfall: 28 Prozent derDeutschen haben große Angst davor, Opfer einer Straftat zu werden.Bei Frauen ist diese Sorge besonders ausgeprägt. Das zeigt dieaktuelle Studie "Die Ängste der Deutschen", die das Infocenter derR+V Versicherung jedes Jahr veröffentlicht.Angst niedriger als in den 90er JahrenSeit 1992 befragt das R+V-Infocenter jährlich rund 2.400 Menschennach ihren größten Ängsten rund um Politik, Wirtschaft, Umwelt,Familie, Gesundheit - und Kriminalität. "Mehr als jeder vierteDeutsche hat 2018 große Angst davor, Opfer einer Straftat zu werden",sagt Brigitte Römstedt, Leiterin des R+V-Infocenters. "Dabei habendie Menschen im Norden und Osten Deutschlands mehr Angst vorÜberfällen, Einbrüchen und Betrügern als im Süden und Westen derRepublik." Doch insgesamt sind die Ängste in diesem Bereich gesunken."Der Wert ist deutlich niedriger als in den 90er Jahren." Aus gutemGrund: Denn die Zahl aller erfassten Straftaten ist lautPolizeilicher Kriminalstatistik in den vergangenen 15 Jahren um mehrals 12 Prozent zurückgegangen.Frauen haben mehr AngstEbenfalls interessant: Bei Frauen ist die Angst vor Straftatendeutlich stärker ausgeprägt als bei Männern. "Während sich zumBeispiel nur 15 Prozent der Männer davor fürchten, ausgeraubt zuwerden, sind es bei den Frauen 35 Prozent", sagt StudienleiterinRömstedt. Das hat ebenfalls viel mit den Kriminalitätszahlen zu tun:So suchen sich Handtaschendiebe zu fast 90 Prozent Frauen als Opfer."Was jedoch viele nicht wissen: Betrachtet man alle Raubdelikte inder Kriminalstatistik, sind die Opfer zu 70 Prozent männlich - derHandtaschenraub bildet da eine Ausnahme."Im Alter ist die Angst am größtenDie Studie zeigt zudem, dass sich ältere Menschen mehr vorStraftaten fürchten als jüngere: 32 Prozent der über 60-Jährigenhaben große Angst davor - fast doppelt so viele wie die Jugendlichen.Vor allem Diebstählen und Einbrüchen stehen Teenager entspanntgegenüber. Vor Raubüberfallen fürchten sich hingegen alleAltersgruppen ähnlich stark.Pressekontakt:R+V-Infocenter06172/9022-131a.kassubek@arts-others.dehttp://www.infocenter.ruv.deOriginal-Content von: R+V Infocenter, übermittelt durch news aktuell