Strafsteuern auf Zucker machen nicht schlanker

Weitere Suchergebnisse zu "Zucker NYBOT Rolling":

Berlin (ots) - Die geplante Steuer auf zuckerhaltige Getränke inGroßbritannien bringt die Debatte über eine Strafsteuer auf Zuckeraktuell wieder nach Deutschland. Im Kampf gegen Übergewicht hilftdiese jedoch nicht weiter. Sie ist vielmehr kontraproduktiv, weil sieden Fokus ausschließlich auf einen Nährstoff, den Zucker, legt. Dochbeim Körpergewicht zählt nur die Energiebilanz. Woher die Energiekommt, spielt dabei keine Rolle.Bei Getränken ist die Sache relativ einfach: Weniger Zucker hateinen geringeren Kaloriengehalt zur Folge. Doch Verbraucher habenbereits jetzt die freie Wahl, sich zu entscheiden: ob mit Zucker,zuckerreduziert, gänzlich ohne Zucker oder mit Süßstoffen. AuchErfahrungen aus dem Ausland geben keine Hinweise darauf, dass eineStrafsteuer auf Zucker zu weniger Übergewicht führt.Die Fokussierung auf Zucker in festen Lebensmitteln ist hingegensogar häufig kontraproduktiv. Hier führt weniger Zucker eben nichtautomatisch zu weniger Kalorien. Denn Zucker kommt in festenLebensmitteln nicht nur wegen seiner Süße zum Einsatz. Er hatEinfluss auf Volumen und Textur von Lebensmitteln und verlängert ihreHaltbarkeit. Wird Zucker reduziert, muss er durch andere Stoffeersetzt werden, um diese Eigenschaften zu erhalten. DieseAustausch-Stoffe liefern in der Regel genauso viele oder sogar mehrKalorien.In der Folge werden Verbraucher durch Marketingkampagnen, diezuckerreduzierte Lebensmittel ausloben, häufig in die Irre geführt.Denn viele Konsumenten gehen davon aus, dass sie problemlos mehrdavon essen können. Verständlicherweise sind sie enttäuscht, wenn sieletztlich doch zunehmen. Das zeigt eine Untersuchung derVerbraucherzentrale Bundesverband. Demnach gehen 69,3 Prozent derKonsumenten beim Hinweis "ohne Zuckerzusatz" fälschlicherweise davonaus, dass das Produkt weniger Kalorien enthalte.Selbst eine Eingrenzung solcher Strafsteuern auf zuckerhaltigeGetränke kann das Gegenteil von Gewichtsreduktion bewirken. Denn mansollte sich bewusst sein: Die Dämonisierung zuckerhaltiger Getränkekann dazu führen, dass stattdessen mehr andere kalorienhaltigeGetränke konsumiert werden. Damit ist das eigentliche Ziel derSteuer, Übergewicht zu bekämpfen, jedoch massiv verfehlt."Das Naturprodukt Zucker zum Sündenbock für das ProblemÜbergewicht zu machen und mit Strafsteuern zu belegen, verschärft dasProblem eher. Denn damit wird eine ehrliche Ernährungsdiskussiondurch aktionistische Scheinlösungen verhindert. Wer Übergewichternsthaft bekämpfen will, muss das Gesamtpaket aus Ernährung, Genussund Bewegung im Blick haben und nicht einzelne Zutaten dämonisieren",sagt Günter Tissen, Hauptgeschäftsführer der WirtschaftlichenVereinigung Zucker e.V.Tissen fordert daher: "Der Fokus auf einzelne Nährstoffe hilftnicht gegen Übergewicht, sondern führt zu Missverständnissen, die dasProblem sogar noch verschärfen können."Pressekontakt:Wirtschaftliche Vereinigung ZuckerOlivia PäßlerFriedrichstraße 6910117 BerlinTel.: +49 30 206 18 95 -50olivia.paessler@zuckerverbaende.deOriginal-Content von: WVZ Wirtschaftliche Vereinigung Zucker, übermittelt durch news aktuell