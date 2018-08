Straffällige Afghanen für Rot und Grün wichtiger als die eigene Gesellschaft (FOTO)

Potsdam (ots) -Drei abgelehnte Asylbewerber aus Afghanistan wurden vonBrandenburg nach München gebracht, um von dort aus abgeschoben zuwerden. Einer der drei ist mehrfach wegen Körperverletzung,Sachbeschädigung und Bedrohung inhaftiert worden. Die beiden anderenaus Cottbus werden auf Antrag der Ausländerbehörde ausgewiesen. Einervon ihnen wurde straffällig, der andere ließ ebenfalls keinerleiIntegrationsbemühungen erkennen. Kritik an der Abschiebung der dreiPersonen kam von Grünen und Linkspartei sowie von derIntegrationsbeauftragten des Landes Brandenburg.Dazu erklärt Andreas Kalbitz, Vorsitzender der AfD-Fraktion imLandtag Brandenburg:"Die rot-rote Landesregierung bemüht sich nicht einmal mehr, ihreZerrissenheit zu verbergen. Wenn er auch nicht viel richtig macht:Mit der Abschiebung der drei hat SPD-Innenminister Schröter diekorrekte Entscheidung gefällt. Allerdings hat er nicht mit derIntegrationsbeauftragten seiner eigenen Regierung gerechnet. Diefällt ihm heute nämlich in den Rücken und 'kritisiert dieseAbschiebungen scharf'. Doris Lemmermeier, angesiedelt im Haus derlinken Ministerin Golze, fordert Schröter in schroffem Ton auf,künftig auf Abschiebungen nach Afghanistan zu verzichten. Weiterverlangt sie eine 'Konzentration auf die Integration' und will densogenannten 'Flüchtlingen' wörtlich 'Perspektiven aufzeigen'. Es sindimmer die gleichen Phrasen, die eines ganz deutlich machen: DieLinken haben offensichtlich jeden Bezug zur Realität eingebüßt.Mehrfache Straftäter, gewalttätig und erwiesenermaßenintegrationsunwillig - die wollen nicht integriert werden, die wollenkeine Perspektive. Für solche Menschen gibt es nur eine Reaktion desRechtsstaats: Die umgehende Abschiebung."Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im LandtagBrandenburg, Thomas Jung, ergänzt:"Linke und Grüne wollen wieder einmal mit allen Mittelnverhindern, dass Integrationsunwillige und Verbrecher abgeschobenwerden. Den geforderten besonders sensiblen Umgang bei derRückführung von Afghanen sehe ich nicht als gerechtfertigt an,zeigten diese Personen doch bei uns mit ihren ausbleibendenIntegrationsbemühungen keinen sensiblen Umgang. Roten und Grünen sindoffensichtlich straffällig gewordene und integrationsunwilligeAfghanen wichtiger als die eigene Gesellschaft. Das ist bitter, abernichts Neues. Wir lehnen eine solche Politik entschieden ab.Straffällige Einwanderer müssen endlich konsequent zurück in ihreHeimatländer gebracht werden!"Pressekontakt:Lion EdlerTel.: 0171 - 5654618Mail: presse@afd-fraktion-brandenburg.deSoziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell