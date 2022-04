Strack-Zimmermann: Israel würde Bund Raketenabwehrsysteme liefern

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), sieht nach ihrem Besuch in Israel gute Chancen für den Kauf des Raketenabwehrsystems Arrow 3. "Israel wäre bereit, uns das Raketenabwehrsystem Arrow 3 zu liefern", sagte sie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Samstagausgaben). "Aber Israel hat diese Hightechsysteme mit Unterstützung der USA entwickelt und am Ende entscheiden die USA, ob Deutschland das Raketenabwehrsystem Arrow 3 System kaufen dürfte." Laut Strack-Zimmermann muss das Raketenabwehrsystem "in die europäische Sicherheitspolitik und in die NATO eingebettet" sein.

"Jeder bringt in der NATO seine Fähigkeiten ein und Deutschland könnte mit dem Kauf von Arrow 3 eine Fähigkeit zur Sicherheit in Europa leisten." Dabei gehe es nicht allein um den Schutz Deutschlands, sondern "angesichts der russischen Aggression insbesondere um die Partner in Osteuropa".

Foto: über dts Nachrichtenagentur