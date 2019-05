Strabag Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Strabag blickt auf ein starkes Jahr zurück. Nach vorläufigen Zahlen stieg die Bauleistung um 11,6% auf den Rekordwert von 16,3 Mrd €. Verantwortlich für das gute Abschneiden war in erster Linie der Hoch- und Ingenieurbau in Deutschland. Aber auch in Amerika, Polen und Österreich liefen die Geschäfte ausgezeichnet. Geholfen hat zudem das schöne Wetter. Auch der Auftragsbestand erreichte mit 16,9 Mrd ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



