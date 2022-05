Strabag-Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Dank guter Geschäfte in Österreich, Deutschland, der Tschechischen Republik und Großbritannien stiegen die Bauleistung um 4,4% auf 16,1 Mrd € und der Auftragsbestand um 22,5% auf 22,5 Mrd €. Zur Ergebnisentwicklung hat sich das Management noch nicht geäußert, rechnet aber mit einer operativen Marge von knapp 6%. In allen Sparten gab es zweistellige Auftragszuwächse. In der Sparte International + Sondersparten… Hier weiterlesen