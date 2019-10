Stout erweitert Investmentbanking-Geschäft mit Niederlassung in Mailand

Chicago (ots/PRNewswire) - Stout gab heute die Eröffnung seinerjüngsten Niederlassung in Italien bekannt. Das vierte europäischeBüro von Stout mit Sitz in Mailand wird den Zugang zum inländischenM&A-Markt und die Abdeckung grenzüberschreitender Transaktionen fürdie Marktregionen West- und Osteuropa ermöglichen.Im Zusammenhang mit dieser Ankündigung begrüßt Stout zweiInvestmentbanking-Veteranen, die als Geschäftsführer die Leitung desBüros übernehmen. Simone Bassanini und Giacomo Mogni verfügengemeinsam über mehr als 30 Jahre Erfahrung bei internationalenFusionen und Übernahmen in zahlreichen Branchen, darunterKonsumgüter, Lebensmittel und Getränke sowie Industrieprodukte undDienstleistungen.Bevor er zu Stout kam, war Bassanini Geschäftsführer bei Sodica,einem Unternehmen der Crédit Agricole Group, dasBeratungsdienstleistungen für kleine und mittlere italienischeUnternehmen entwickelte. Seine Karriere begann er bei KPMG CorporateFinance in Mailand und London. Mogni ist ehemaliger Geschäftsführervon Euromerger in Italien und war zuvor Partner derBoutique-Beratungsfirma Parsec Finance."Wir freuen uns, die Marke Stout in Italien einzuführen", sagteBassanini. "Die spannende Wachstumsstory des Unternehmens und dasEngagement für eine erstklassige Transaktionsausführung werden indiesem dynamischen Markt gut ankommen."Die Verbraucher- und Industriemärkte haben den größten Anstieg beigrenzüberschreitenden Transaktionen mit Italien erzielt", fügte Mognihinzu. "Die Qualität, die mit 'Made in Italy' in den BereichenLebensmittel und Getränke, Luxus und Design, Möbel, Mode, Bekleidung,Leder und Tourismus assoziiert wird, ist bei globalen Investoren sehrgefragt. Wir sind im gesamten Unternehmen bestrebt, mitBranchenexperten zusammenzuarbeiten, um eine breitere Präsenz undZusammenarbeit bei internationalen Deals zu gewährleisten.""Stout setzt sich für die europäische Expansion ein, und derZeitpunkt könnte nicht besser sein, unsere Reichweite auf Italienauszudehnen", sagte Nick Jachim, Leiter der Investmentbanking-Gruppevon Stout. "Das Transaktionsvolumen hat den höchsten Stand seit 1988erreicht, und wir erwarten ein deutliches Wachstum im BereichPrivate-Equity-Finanzierung, das für anhaltende, starke Aktivitätsorgen wird. Simone und Giacomo fügen sich perfekt in unserwachsendes Team an branchenorientierten Bankfachleuten inNordamerika, Europa und Asien ein."Bassanini ist Absolvent der Universität Castellanza, hatweiterführende Studien an der Harvard-Universität abgeschlossen undist Autor von "20 Years of M&A in Italy", veröffentlicht von EGEA.Mogni ist Absolvent der Bocconi Universität in Mailand.Informationen zu StoutStout ist ein globales Beratungs- und Consultingunternehmen, dassich auf die Bereiche Investmentbanking, Valuation Advisory, DisputeConsulting und Management Consulting spezialisiert hat. Wir betreueneine Reihe von Kunden, von öffentlichen Unternehmen bis hin zuPrivatunternehmen in zahlreichen Branchen auf der ganzen Welt. UnsereKunden und ihre Berater verlassen sich auf unsere erstklassigeExpertise, fundierte Branchenkenntnisse und eine beispielloseReaktionsfähigkeit bei komplexen Sachverhalten. Erfahren Sie mehrüber unsere Relentless Excellence® unter stout.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2598453-1&h=2525528583&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2598453-1%26h%3D3716813248%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.stout.com%252F%26a%3Dstout.com&a=stout.com).Stout ist ein Handelsname von Stout Risius Ross, LLC, StoutAdvisors SA, Stout Bluepeak Asia Ltd., Stout GmbH, MB e AssociatiS.r.l. und Stout Risius Ross Advisors, LLC, ein von FINRAregistrierter Broker-Dealer und SIPC-Mitgliedsunternehmen. DieBegriffe "Stout" oder "Unternhmen" beziehen sich auf eines odermehrere dieser voneinander unabhängigen Beratungsbüros.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/464749/Stout_Risius_Ross_Inc_Logo.jpgPressekontakt:Sarah Leas(312) 765-7186sleas@stout.comOriginal-Content von: Stout, übermittelt durch news aktuell