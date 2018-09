Mannheim (ots) - In vielen Unternehmen führen Initiativen zurDigitalisierung von Lieferketten nicht zu den gewünschtenVerbesserungen bei Profitabilität, Wachstum und Effizienz. Der Grunddafür ist einfach: Die Digitalisierung beschleunigt Prozesse, dienicht mehr den heutigen Anforderungen entsprechen. Das innovativeKonzept des "Demand-Driven Adaptive Enterprise" gilt als Antwort aufden neuen volatilen Normalzustand globaler Lieferketten. Esbeinhaltet die vollständige Steuerung eines Unternehmens nach derKundennachfrage und sieht - bildlich gesprochen - Stoßdämpfer vor,mit denen sich Schwankungen in der Supply Chain abfedern lassen. Eineaktuelle Studie des Beratungsspezialisten CAMELOT ManagementConsultants hat untersucht, wie weit Unternehmen bei der Umsetzungdieser Konzepte sind.Für die Studie "Multiplying the digital ROI - The Demand-DrivenAdaptive Enterprise" hat CAMELOT Führungskräfte aus über 40Unternehmen der Branchen Chemie, Pharma und Medizintechnik sowie ausdem Maschinen- und Anlagenbau und der Konsumgüterindustrie befragt.Das Demand-Driven-Adaptive-Enterprise-Konzept erstreckt sich über denoperativen, taktischen und strategischen Bereich einer Organisationund ermöglicht es Firmen, ihre Lieferketten erfolgreich an diekomplexen und volatilen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen von heuteanzupassen. "Schon in naher Zukunft werden alle erfolgreichenUnternehmen nach diesem Konzept arbeiten. Das bestätigt auch unsereBeratungspraxis: Supply-Chain-Experten und Führungskräfte inUnternehmen sind in der Regel sehr schnell von dem Ansatz überzeugt",kommentiert Dr. Josef Packowski, Managing Partner bei CAMELOT, dieUmfrage-Ergebnisse.Die wichtigsten Vorteile des Demand-Driven AnsatzesDie Mehrzahl der Studienteilnehmer sieht reduzierte Lagerbestände(knapp 30%) als den größten Vorteil desDemand-Driven-Adaptive-Enterprise-Ansatzes. Als fast ebenso wichtigerachten die Befragten die Verbesserung der Lieferfähigkeit (knapp25%) sowie flexible und agile Lieferketten (23%). StrategischeVorteile wie höhere Umsätze und Gewinne, optimiertes Umlaufkapitalsowie eine höhere Kundenzufriedenheit werden interessanterweise nochnicht aufgeführt.Verbreitung von Demand-Driven-KonzeptenWas das eigene Unternehmen angeht, so sehen sich über 60 Prozentder Firmen als noch nicht oder nur geringfügig Demand-Driven, sprichKundennachfrage-gesteuert (1-3 Punkte von 10). Aber bereits sechsProzent der Teilnehmer empfinden ihr Unternehmen als in hohem MaßeDemand-Driven (8 Punkte von 10). 16 Prozent der Befragten geben an,bereits eine Roadmap für Demand-Driven-Unternehmenskonzepteerarbeitet zu haben oder gerade eine zu entwickeln. Mit über 80Prozent hat die große Mehrheit der Teilnehmer jedoch noch keinekonkreten Schritte in Planung.IT-Systeme und Wahrnehmung beim Top Management sind die größtenHerausforderungen bei der UmsetzungBewusstsein zu wecken beim Top Management (33%) und die Anpassungder aktuellen IT-Infrastruktur (knapp 30%) werden als die größtenHerausforderungen bei der Konzeptumsetzung gesehen. Denn obwohl dieVorteile einer Demand-Driven-Agenda definitiv eine Aufgabe für dasTop Management ist, wird sie derzeit hauptsächlich von denVerantwortlichen des Supply Chain Managements (über 60 %)vorangetrieben. In immerhin 14 Prozent der Unternehmen ist das Themaaber bereits auf der CEO- und COO-Ebene angekommen.Die komplette englischsprachige Studie ist unterwww.camelot-mc.com kostenfrei erhältlich.Über die CAMELOT Management Consultants AGCAMELOT Management Consultants ist der weltweit führendeBeratungsspezialist für Value Chain Management in der Prozess-,Konsumgüter- und Fertigungsindustrie. Das Unternehmen ist Teil derCAMELOT Gruppe mit weltweit 1.700 Mitarbeitern und Hauptsitz inMannheim. Der integrierte Beratungsansatz und die enge Zusammenarbeitmit zahlreichen renommierten Technologiespezialisten garantieren denProjekterfolg über alle Phasen der Beratung hinweg: von derEntscheidungsfindung bis hin zur organisatorischen und technischenUmsetzung. www.camelot-mc.comPressekontakt:Sandra GschwendnerHead of Corporate CommunicationsCAMELOT Management Consultants AGRadlkoferstr. 281373 MünchenTel.: +49 (0)89 741185-426Email: sgsc@camelot-mc.comwww.camelot-mc.comOriginal-Content von: Camelot Management Consultants AG, übermittelt durch news aktuell