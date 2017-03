Storytelling in der PR: Die zehn größten Hindernisse (FOTO)

Hamburg (ots) -Storytelling ist ein wichtiges Mittel in der PR. Doch oft klapptdie Umsetzung nicht. Woran liegt das? Antwort: Den meistenPR-Verantwortlichen fehlt schlicht und einfach die Zeit, um guteStories zu entwickeln. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuellePR-Trendmonitor von news aktuell und Faktenkontor. An zweiter Stellenennen die Umfrageteilnehmer die mangelnde Unterstützung derGeschäftsführung: So fordern viele Chefs weiterhin eine Produktgetriebene PR. Schwierigkeiten macht den PR-Profis außerdem diemultimediale Umsetzung der Geschichten. An der Befragung haben 642Kommunikationsfachleute aus Unternehmen und PR-Agenturenteilgenommen.Knapp die Hälfte der Befragten bedauert, zu wenig Zeit zu haben,um gute Stories zu entwickeln und zu produzieren (48 Prozent). Dassihren Chefs das Verständnis für Geschichten-getriebene PR fehle,beklagen über ein Drittel der Kommunikatoren: 36 Prozent geben an,dass die Geschäftsleitung weiterhin den Schwerpunkt auf Produkt- undMarketing-PR lege. Auf Platz drei der größten Hindernisse imStorytelling landet der Faktor Multimedia. Eine spannende Geschichtenicht nur als Text, sondern in Bild, Audio oder Video zu erzählen istfür jeden dritten Befragten eine große Hürde (30 Prozent).Oftmals gibt es auch keine erzählenswerten Geschichten imUnternehmen: Das glauben zumindest 17 Prozent der PR-Profis. Ebenso17 Prozent stellen den Erfolg von Storytelling grundsätzlich inFrage. Erstaunlich: Kaum einer der Umfrageteilnehmer hinterfragtseine eigenen Fähigkeiten, was das Geschichtenerzählen betrifft. Sogibt nur jeder Zehnte handwerkliche Probleme als Hürde für gutesStorytelling an (11 Prozent).Weitere Informationen rund um das Thema Storytelling gibt es imaktuellen Whitepaper von news aktuell. Hier herunterladen:www.newsaktuell.de/storytellingWas sind die zehn größten Hindernisse im Storytelling?1. Zu wenig Zeit: 48 Prozent2. Chefs wollen weiterhin Produkt- und Marketing-PR: 36 Prozent3. Multimediale Umsetzung der Stories: 30 Prozent4. Mangel an spannenden Fakten: 20 Prozent5. Nicht genug erzählenswerte Geschichten in der Firma: 17 Prozent6. Fehlender Glaube an Erfolg von Storytelling: 17 Prozent7. Fehlende Relevanz der Stories: 16 Prozent8. Handwerkliche Probleme: 11 Prozent9. Zu wenig Leser und Zuschauer: 10 Prozent10. Fehlende geeignete Dienstleister: 6 ProzentQuelle: PR-Trendmonitor 2017 von news aktuell und FaktenkontorTeilnehmer: 642 Fach- und Führungskräfte der PRUmfragezeitraum: Januar 2017Methode: Online-UmfragePressekontakt:news aktuell GmbHJens PetersenLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: 040/4113 - 32843petersen@newsaktuell.dehttp://twitter.com/jenspetersenOriginal-Content von: news aktuell GmbH, übermittelt durch news aktuell