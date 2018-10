"Die Story im Ersten" geht Journalistenmorden auf Malta und in der Slowakei nach

Köln (ots) -Am 16. Oktober 2017 explodiert auf Malta das Auto einer Journalistin.Die Bombe tötet Daphne Caruana Galizia am helllichten Tag. Im Februar2018 werden die Leichen eines jungen Paares gefunden. Der slowakischeReporter Jan Kuciak und seine Verlobte wurden in ihrem Haus brutalhingerichtet.Die Dokumentation "Schweig. Oder stirb." aus der Reihe "Die Story imErsten" von Jan Schmitt, Andreas Spinrath und Lena Kampf (8.10.2018,22.45 Uhr) ist ein Krimi, der die Morde bis ins Detail rekonstruiert,ein Schlaglicht auf mögliche Motive wirft und die Recherchen derJournalisten weiterverfolgt.Caruana Galizia war die bekannteste Journalistin Maltas. Ihr Stil:mutig, aber auch unerbittlich. Über Jahrzehnte prangerte sieöffentlich Verfehlungen von Politikern und Wirtschaftslenkern an,recherchierte jeder kleinsten Spur nach, pflegte ein Netz vonInformanten. Ihr Blog lehrte viele auf der Insel das Fürchten. JanKuciak stand am Anfang seiner Karriere als Investigativ-Reporter.Auch er recherchierte dort, wo Geschichten wehtun, bis in diehöchsten Kreise der Macht in der Slowakei. Geschichten, die vielewohl lieber verhindert hätten.Beide Morde haben zu Protesten geführt. Die europäischeÖffentlichkeit interessierte sich plötzlich für diese kleinenEU-Mitgliedsländer. Und die Menschen stellten immer wieder dieselbenFragen: Warum mussten die Journalisten sterben? Wer gab die Morde inAuftrag? Welche Gefahr geht von den Morden für Europa aus?Reporter von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung sind diesen Fragennachgegangen. Sie haben monatelang auf Malta, in der Slowakei und inanderen europäischen Ländern recherchiert, mit Informanten gesprochenund vertrauliche Dokumente gelesen. In langen, teils exklusivenGesprächen mit den Angehörigen rekonstruieren die Reporter das Lebender getöteten Journalisten - und die Umstände der Morde. Kollegen vonDaphne Caruana Galizia und Jan Kuciak berichten über deren Arbeit undMotivation.Die Recherche zeigt, wie tief sich Korruption und Geldwäsche inStaaten mitten in Europa gefressen haben. Am Ende entsteht ein Bild,das genauer als jemals zuvor die Hintergründe der Taten beleuchtet.Taten, die Europa erschüttert haben.Unterstützt wurde das Team von Journalisten der Organisation"Forbidden Stories". 45 Reporter von 18 Medien - darunter "The NewYork Times", "The Guardian", "Reuters" und "France 2" - haben sichzum #DaphneProject zusammengeschlossen, um die Recherchen dergetöteten Caruana Galizia fortzuführen. Neben WDR, NDR undSüddeutscher Zeitung war in Deutschland auch DIE ZEIT beteiligt.Sendehinweis:Das Erste, 08.10.2018, 22.45 - 23.30 UhrDie Story im Ersten:"Schweig. Oder stirb. Warum mussten zwei Journalisten sterben?"Ein Film von Jan Schmitt, Andreas Spinrath und Lena KampfRedaktion: Petra Nagel, Monika Wagener (WDR), Stephan Wels (NDR)Fotos finden Sie unter ARD-Foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:Kristina BauschWDR Presse und InformationTelefon: 0221 220 7118Mail: kristina.bausch@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell