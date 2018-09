Leipzig (ots) -Seit einigen Jahren steigt die Zahl rechtsextremer Konzerte inDeutschland deutlich an. Im Film "Rechtsrockland" analysieren dieAutoren am Montag, 1. Oktober um 22.45 Uhr im Ersten die Netzwerke,die Neonazis in Thüringen, Deutschland und ganz Europa miteinanderverbinden.Themar 2017: 6000 Neonazis aus ganz Europa marschieren in demkleinen Südthüringer Ort auf. Es ist das größte Nazi-Festival in derGeschichte der Bundesrepublik. Vorbereitet wurde es von ThüringerRechtsextremisten.Ostritz 2018: Fast 1.300 Rechtsextremisten kommen in dieostsächsische Kleinstadt. Gleich zwei Tage lang feiern die Neonazisein Festival: mit einschlägigen Bands, Tattoo-Wettbewerben undKampfsport. Wieder wird die Großveranstaltung von einem Thüringerorganisiert.Die Thüringer Neonazis haben sich längst in der Szene einen Namengemacht. Europaweit gelten sie als Organisationstalente fürRechtsrockkonzerte. Die geschäftstüchtigen, so genanntenBewegungsunternehmer, melden unter dem Deckmantel derVersammlungsfreiheit ihre Festivals an. So macht die Szene Geld: fürGerichtskosten, Immobilien und für den Aufbau ihrer Strukturen.Ein Erfolgskonzept, denn die Neonazi-Szene ist im Aufwind und auchdas Geschäft mit der rechtsextremen Musikkultur floriert. Seit Jahrensteigt die Zahl der Neonazi-Konzerte. 259 waren es laut Bundesamt fürVerfassungsschutz 2017.Ein genauer Blick auf die Konzertteilnehmer lohnt sich, denn imHintergrund ziehen alte Kader und Szenegrößen die Fäden - die "Patendes Rechtsterrorismus." Sie sind zum Teil seit Jahrzehnten in derSzene aktiv - erst unauffällig, jetzt immer offensiver. IhreNetzwerke sind international und funktionieren erfolgreich - inDeutschland und im europäischen Ausland.Der Einfluss der deutschen Neonazi-Netzwerker ist dort groß. AuchGruppen wie "Combat 18", verantwortlich unter anderem fürBombenanschläge in London, sind wieder aktiv. Ihre Strukturen sinduntrennbar mit dem Musikgeschäft verbunden. Und die Behörden sehenhilflos zu.Pressekontakt:MDR Landesfunkhaus Thüringen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,Gisa Kotzan, Tel.: (0361) 2 18 12 96, E-Mail: Gisa.Kotzan@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell