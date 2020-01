StormGeo stellt neues Modell für Spot- und Kurzzeitanalyse der lastflussgestützten Marktkopplungsregelung in Mittelwesteuropa vor

Oslo, Norwegen (ots/PRNewswire) - Neues komplexes Modell von StormGeos NenaAnalysis berechnet gleichzeitig den Lastfluss, das Stromgleichgewicht und denPreis, um fundierte und stabile Lösungen für die kontinentalen Strommärkte zufindenStormGeos (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2690384-1&h=645993832&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2690384-1%26h%3D2927185338%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.stormgeo.com%252Fsolutions%252Frenewables%252Fpower-market-insight%252Fthe-flow-based-model%26a%3DStormGeo%2527s&a=StormGeos) NenaAnalysis, ein führender Anbieter von Preisprognosen und Marktanalysen für großeVersorgungsbetriebe und Handelsorganisationen, hat heute ein neues Modell fürdie Spot- und Kurzzeitanalyse präsentiert. Das neue Modell, welches als dasErste seiner Art gilt, orientiert sich an der lastflussgestütztenMarktkopplungsregelung innerhalb Mittelwesteuropas (MWO).Die verbesserte, stündliche Spot- und Kurzzeitanalyse für den Folgetag, dieaktuelle Woche und die nächsten drei Wochen für Deutschland, Frankreich,Österreich, Belgien und die Niederlande kalkuliert gleichzeitig Angebot undNachfrage, Lastflüsse und Preisbildung in allen Ländern, um eine fundierte undstabile Lösung zu finden.Das neue Modell steht in Einklang mit der Abkehr vom alten System inMittelwesteuropa und verfolgt das Ziel, durch Erhöhung der grenzüberschreitendenLastflüsse und bessere Nutzung der Stromerzeugungskapazität die Kosten zuminimieren. Auf diese Weise lassen sich die Lastflüsse zwischen allen fünfLändern optimieren, was letzten Endes die Preisbildung verbessert."Wir haben ein neues, aussagekräftiges Modell auf Basis der lastflussgestütztenRegelung entwickelt. Damit sind wir in der Lage, stündlich - also mehrmals amTag - beständige Prognosen für die fünf MWO-Länder abzugeben", sagte Bengt P.Longva, Senior Analyst bei StormGeo.Arve Dahl Nielsen, VP of Energy Markets bei StormGeo, ergänzte: "Wir kennen dieKomplexitäten der Strommärkte ganz genau. Diese Expertise fließt in dieProduktentwicklung ein und ist einer der Gründe, weshalb wir die Komplexität desneuen lastflussgestützten Systems lösen konnten."Die neue Spot- und Kurzzeitanalyse steht ab sofort in StormGeos NenaAnalysis-Portal zur Verfügung. Das System wird 2020 um sieben Länder erweitert,die nordischen Länder werden ab 2021 erfasst.Informationen zu StormGeoStormGeo ist ein globaler Anbieter von Wetterdaten undEntscheidungshilfeleistungen mit führenden Lösungen für die BereicheSchifffahrt, Öl und Gas, erneuerbare Energien, Versorgung und Luftfahrt. NenaAnalysis wurde 2016 von StormGeo übernommen und ist ein führender Anbieter vonAnalysen und Preisprognosen für die nordischen und europäischen Märkte fürStrom, erneuerbare Energien, Gas & LNG sowie Kohle und Trockenfracht. Zu denKunden von Nena Analysis gehören Energieversorgungsbetriebe, Fonds, Banken,Reedereien, private Investoren und staatliche Stellen. Weitere Informationenfinden Sie unter www.nena.no bzw. www.stormgeo.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/701360/StormGeo_Freedom_RGB_Logo.jpgPressekontakt:Arve Dahl Nielsen+47 918 11 065anie@stormgeo.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/121461/4490935OTS: StormGeoOriginal-Content von: StormGeo, übermittelt durch news aktuell