Storjohann: Vielzahl der Petitionen ist Gradmesser für das Interesse an Politik

Berlin (ots) - Petitionsausschuss überreicht Tätigkeitsbericht anden BundestagspräsidentenDer Tätigkeitsbericht des Petitionsausschusses für das Jahr 2017wird am morgigen Mittwoch dem Präsidenten des Deutschen Bundestagesüberreicht. Dazu erklärt der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Petitionender CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Gero Storjohann:"Allein im letzten Jahr erreichten den Deutschen Bundestag 11.500Eingaben. Das waren durchschnittlich 46 pro Werktag. Diese hohe Zahlan Zuschriften zeigt deutlich, dass die Menschen in unserem LandInteresse an Politik haben. Sie schätzen die Möglichkeit, sich direktan den Bundestag wenden zu können.Petitionen sind ein guter Gradmesser dafür, ob politischeMaßnahmen sich auf den Alltag der Menschen auswirken. So zeigt derJahresbericht, dass es 2017 den größten Zuwachs an Petitionen imGeschäftsfeld des Bundesgesundheitsministeriums gab.Immer wieder fließen Erkenntnisse aus Petitionen inGesetzgebungsprozesse ein. Beispielweise haben Logopäden in einerPetition die berechtigte Forderung nach einer besseren Vergütungaufgestellt. Die Anforderungen an ihre Arbeit waren in den letztenJahren kontinuierlich gestiegen, ohne dass sich dies imPreis-Leistungsgefüge widergespiegelt hätte. Diese Erkenntnis ist indie Beratungen des Bundestages zum Gesetz über die Heil- undHilfsmittelversorgung eingeflossen, welches am 11. April 2017verabschiedet wurde.Auch wenn aktuell private Kampagnen- und Petitionsportale in Modezu sein scheinen, bleibt der Petitionsausschuss des Bundestages dochdas Original. Dort haben alle Bürger gleichermaßen Anspruch darauf,dass ihr Anliegen angenommen, mit gleicher Zuverlässigkeit bearbeitetund der Petent über das Ergebnis unterrichtet wird. Das giltunabhängig von Aktualität oder Zahl der Unterstützer. DiesesAlleinstellungsmerkmal gilt es zu wahren."