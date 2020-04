Store Capital vs. Realty Income: Welcher US-REIT besitzt jetzt die stärkere Dividende?

Die aktuelle Korrektur und die Aussicht auf einen wirtschaftlichen Abschwung haben viele günstige Chancen hinterlassen. Vor allem das Segment der Real Estate Investment Trusts hat es besonders hart getroffen. Wobei es die Aussicht auf einen höheren Leerstand ist, die hier kurstechnisch eine Bremse ist.

Doch das scheint in weiten Teilen übertrieben: Sowohl Store Capital (WKN: A12CRU) als auch Realty Income (WKN: 899744) beispielsweise setzen auf ein diversifiziertes gewerbliches Portfolio an Immobilien mit lediglich einem Mieter. Teilweise gibt es hier starke Portfolios mit bekannten und prominenten Mietern. Und einigen Namen, die auch jetzt geöffnet, weil sie zur Grundversorgung zählen. Wobei einzelne Pleiten natürlich nicht ausgeschlossen sind.

Aber welcher dieser REITs verfügt über die stärkere und attraktivere Dividende? Eine spannende Frage, der wir im Folgenden mit Blick auf die jeweilige Ausgangslage auf den Grund gehen wollen.

Realty Income im Blick

Grundsätzlich ist Realty Income ein Name, der für ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Konstanz steht. The Monthly Dividend Company, wie der REIT ebenfalls genannt wird, zahlt seit fast 50 Jahren (fast 600 Monate) konsequent eine konstante Dividende an die Investoren aus. Und ist seit über 25 Jahren außerdem börsennotiert. Entsprechend darf sich das Unternehmen jetzt als Dividendenaristokrat bezeichnen.

Dabei hat Realty Income außerdem so manche Krise gemeistert, was ebenfalls die Zuverlässigkeit unterstreicht. Genauso wie die letzte Dividendenerhöhung inmitten der Krise: Realty Income zahlt nun jedenfalls eine monatliche Dividende in Höhe von 0,233 US-Dollar aus, was bei einem derzeitigen Aktienkursniveau von 53,54 US-Dollar (13.04.2020, maßgeblich für alle Kurse) einer Dividendenrendite von 5,22 % entspricht. Ein starker Wert für einen derart stabilen monatlichen Zahler.

Realty Income verfügt sogar über einen gewissen operativen Spielraum, um diese wirtschaftliche Schwächeperiode oder gar einen höheren Leerstand abzufedern. Im letzten Geschäftsjahr 2019 kam der REIT schließlich auf Funds from Operations in Höhe von 3,32 US-Dollar, wodurch sich das Ausschüttungsverhältnis auf 84 % beläuft. Zwar grundsätzlich ein hoher Wert, allerdings nicht unbedingt für einen REIT.

Das starke, diversifizierte Portfolio mit über 6.400 Immobilien, die an viele verschiedene Mieter in 50 Segmente vermietet werden, schützt daher ebenso wie die starke operative Ausgangslage. Entsprechend spricht hier wenig gegen weiterhin konstante monatliche Zahlungen. Ein attraktiver, krisenerprobter Mix.

Kann Store Capital hier mithalten?

Die spannende Frage dürfte daher sein, ob der Warren-Buffett-REIT Store Capital hier mithalten kann. Dass das Orakel von Omaha hier investiert hat, ist jedenfalls ein Ritterschlag gewesen. Und gerade jetzt könnte die bewertungstechnische Ausgangslage eine interessante Einladung sein.

Auch Store Capital hat gerade erst eine weiterhin konstante Zahlung in Höhe von 0,35 US-Dollar für das erste Quartal veranlasst. Das macht zuversichtlich, dass auch hier solide Zahlungen auf die Investoren warten, die übrigens bei einem Aktienkursniveau von 17,74 US-Dollar einer Dividendenrendite von 7,89 % entsprechen würden. Ein Wert, mit dem Store Capital Realty Income durchaus ausstechen kann.

Dazu kam Store Capital außerdem im letzten Quartal auf Funds from Operations in Höhe von 0,50 US-Dollar, wodurch sich das Ausschüttungsverhältnis auf 70 % belaufen würde. Hier existiert grundsätzlich sogar mehr Spielraum für einen wirtschaftlichen Abschwung. Grundsätzlich sehr interessant.

Store Capital verfügt dabei außerdem über ein Portfolio von ca. 2.500 Immobilien, die an fast 500 verschiedene Mieter vermietet werden. Ein Großteil des operativen Erfolgs ruht hier ebenfalls auf vielen Schultern. Wobei jetzt natürlich ein gewisses Ausfallrisiko besteht.

Seit dem Börsengang im Jahre 2014 hält der US-REIT dabei schon seine Dividende konstant, wobei wir Investoren hier jetzt die erste echte Krise erleben. Sollte das Management diese mit Bravour meistern, werden wohl auch wieder höhere Notierungen möglich sein. Vor allem, wenn die Dividende stets konstant gehalten wird.

Welcher REIT ist jetzt interessanter?

Wenn wir lediglich auf die fundamentale Bewertung blicken, so ist gewiss Store Capital die interessantere Wahl. Die Dividendenrendite ist höher, das Ausschüttungsverhältnis sogar niedriger. Ein Mix, der viel Qualität zu einem günstigen Preis verspricht. Allerdings bloß, wenn die aktuelle Ausgangslage konstant bleibt.

Realty Income hingegen ist der krisenerprobte Mix, der auch jetzt wohl nicht die Dividende kürzen wird, sondern operativ weiter performt. Vielleicht eher die sichere Bank für alle, die genau danach jetzt suchen.

Doch wer weiß: Vielleicht kann Store Capital jetzt in der Korrektur hier gleichziehen? Unter diesem Blickwinkel könnte die günstigere Variante womöglich die interessantere sein.

Vincent besitzt Aktien von Realty Income und Store Capital. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von STORE Capital.

Motley Fool Deutschland 2020