Store Capital: Ist der Warren-Buffett-REIT jetzt ein Kauf?

Store Capital (WKN: A12CRU) ist wirklich eine Besonderheit im Portfolio von Warren Buffett. Tatsächlich handelt es sich bei diesem Namen um den einzigen Real Estate Investment Trust (REIT) in den Reihen der legendären Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2). Das ist durchaus ein Qualitätsprädikat, das die Immobiliengesellschaft für sich beanspruchen kann.

Tatsächlich ist die Beteiligung an Store Capital sogar im letzten Quartal noch moderat gewachsen. Zwar handelt es sich absolut gesehen noch immer um eine vergleichsweise kleine Beteiligung. In Anbetracht anderer Deals, die mehr Schlagzeilen gemacht haben, kann das jedoch eine gewisse Reichweite besitzen.

Aber was ist Store Capital auf dem derzeitigen Kurs- und Bewertungsniveau für dich? Womöglich ein Kauf, wie für Warren Buffett? Eine spannende Frage, die wir im Folgenden einmal etwas genauer beantworten wollen.

Die fundamentale Bewertung um Blick!

Um das beantworten zu können, werfen wir zunächst einen Blick auf die fundamentale Bewertung von Store Capital. Sowie auf das für Einkommensinvestoren Wesentliche: die Dividende. Store Capital zahlt momentan eine quartalsweise Ausschüttung in Höhe von 0,35 US-Dollar an die Investoren aus. Bei einem derzeitigen Aktienkurs von 26,36 US-Dollar (26.08.2020, maßgeblich für alle Kurse) entspricht das einer Dividendenrendite von 5,31 % auf das Gesamtjahr hochgerechnet.

Im zweiten Quartal kam Store Capital zudem auf Funds from Operations in Höhe von 0,44 US-Dollar, was zeigt: Die Dividende ist trotz Krisenzeiten nachhaltig. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet ergäbe das einen Wert von 1,76 US-Dollar. Bei dem momentanen Aktienkursniveau entspräche das einem Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 15. Das könnte durchaus moderat bewertet sein.

Zu erwähnen ist allerdings, dass Store Capital im Vorjahresquartal Funds from Operations von 0,50 US-Dollar ausweisen konnte, was einem moderaten Einbruch entsprochen hat. Auf Basis dieses Wertes entspräche das Kurs-FFO-Verhältnis jedenfalls einem Wert von rund 13,2, was preiswerter sein könnte. Die Frage ist bloß: Wie wahrscheinlich ist es, dass Store Capital zur alten Stärke zurückfinden wird?

Die Aussichten für Store Capital

Genau das ist die spannende Frage und das könnte ein Grund sein, warum Warren Buffett jetzt zugegriffen hat. Wie wir in Anbetracht der Collection Rate erkennen können, hat Store Capital im zweiten Quartal bloß 73 % aller Mieten eingesammelt. Das ist ein Grund für die durchwachsene Performance gewesen. Per Ende des zweiten Quartals sind jedoch 92 % der Lokale wieder geöffnet gewesen, was grundsätzlich für eine stärkere Einnahmequote spricht. Zumal Store Capital selbst davon spricht, dass alleine im Juli 85 % aller Mieten wieder eingesammelt werden konnten.

Gleichzeitig investiert Store Capital weiterhin in konsequentes Wachstum: Im letzten Quartal erwarb der REIT 21 neue Immobilien, im ersten Halbjahr sogar 78 neue Kandidaten für das breit diversifizierte Portfolio. Das sollte ebenfalls dazu führen, dass Store Capital mittel- bis langfristig wieder auf Wachstumskurs ist.

Die Ausgangslage könnte jetzt, in Anbetracht der Krise, vergleichsweise günstig sein. Und ein Turnaround mittel- bis langfristig nicht nur stabile und steigende Dividenden ermöglichen. Nein, sondern vielleicht auch etwas Kursperformance.

Ein ziemlich attraktiver Buffett-REIT

Store Capital ist in meinen Augen daher weiterhin ein spannender Real Estate Investment Trust mit derzeit über 5 % Dividendenrendite. Das zweite Quartal ist aufgrund des Coronavirus und geringerer realisierter Mieteinnahmen schwieriger gewesen. Ein Turnaround deutet sich allerdings an und gleichzeitig investiert Store Capital in konsequentes Wachstum. Eine Perspektive, die gefällt. Vor allem auch Warren Buffett, der zuletzt ein weiteres Mal zugegriffen hat.

