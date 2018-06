StorageCrafts Vision vom Ende der Speichersilos gewinnt Aufschwung

Markt bevorzugt einzelne, integrierte und intelligente Lösungenfür Verwaltung und Schutz von DatenDraper, Utah (ots/PRNewswire) - StorageCraft®(https://www.storagecraft.com/), das sich zum Ziel gesetzt hat,sämtliche Daten zu schützen und ihre konstante Verfügbarkeit zugarantieren, kündigte heute an, stark an Dynamik gewonnen zu haben,da sowohl Partner wie auch Kunden gleichermaßen den Ansatz desUnternehmens für nahtloses und integriertes Verwalten, Schützen undWiederherstellen von Daten begrüßen."Zu lange haben haben Anbieter veralteter Großrechner IT-Käuferdazu ermutigt, eine silobasierte Daten- und Speicherinfrastruktur inBetracht zu ziehen. Das hat zu milliardenschweren, geschütztenMärkten geführt, in denen der Kunde nicht an erster Stelle steht unddie wenig unternehmen, um dem überwältigenden Datenwachstum und derNotwendigkeit konstanter Datenverfügbarkeit gerecht zu werden", soDouglas Brockett, President von StorageCraft. "Diese Tage sindgezählt. Der Markt wendet sich nun innovativen Anbietern zu, die dasgesamte Speichermanagement sowie den Datenschutz in einer einzelnen,integrierten, selbstschützenden Dateninfrastruktur verschmelzen undvereinen. Dieser Ansatz baut die Barrieren zwischen Primär-,Sekundär- und Cloud-Speicherung ab und ebnet den Weg für eine Lösung,die effizient, kostengünstig und wesentlich leichter anzuwenden ist.Unser Geschäftsaufschwung bestätigt diesen Wechsel derMarktstimmung."StorageCraft erfuhr in sämtlichen Geschäftsbereichen deutlichesWachstum:- Die Anzahl der Server, die durch StorageCraft Cloud Servicesgeschützt werden, hat sich im Vorjahresvergleich um über 100 %erhöht. Unternehmen erwerben Lösungen von StorageCraft, umkontinuierlichen Zugriff auf geschäftskritische Daten zugewährleisten. Dies gelingt ihnen durch StorageCraftShadowProtect®, die Backup-Lösung des Unternehmens, dieMöglichkeiten zur sofortigen und flexiblen Wiederherstellungbereitstellt. StorageCraft Cloud Services bietet dann zusätzlichenSchutz, indem Kunden ermöglicht wird, ihre Daten in der Cloud zureplizieren. Im Katastrophenfall vermeiden Kunden Unterbrechungenund Ausfallzeiten, da sie in der Cloud umgehend beliebig vieleMaschinen unterschiedlichsten Typs wiederherstellen und am Laufenhalten können, während sie ihre On-Premise-Daten wieder onlineschalten.- Wiederholungskäufe von bestehenden Kunden haben beachtlich zumErfolg des Unternehmens beigetragen, wobei über 45 % derStorageCraft OneBlox-Kunden ihre Bereitstellungen ausbauen, um ihreSpeicherinfrastruktur ohne Geschäftsunterbrechung reibungslos vonTerabytes (TBs) auf Petabytes (PBs) zu skalieren. OneBlox bewältigtnicht nur erfolgskritische Speicherherausforderungen fürVMware-Umgebungen, sondern auch die Schwierigkeiten vonmittelständischen Organisationen und Unternehmen mit der Verwaltungunstrukturierter Daten.- OneBlox von StorageCraft verzeichnete im Vergleich zum Vorjahreinen Verkaufsanstieg von 400 %. Ein Großteil dieses Wachstums kanndarauf zurückgeführt werden, dass das Unternehmen sein riesigesVertriebsteam sowie seine zahlreichen Vertriebspartner gezielteinsetzt, die wiederum in der Lage sind, dem Nachholbedarf anScale-out-Speichern gerecht zu werden, die Primär- undSekundärspeicher vereinen.Said Shridar Subramanian, VP of Product Management and Marketingbei StorageCraft, kommentiert: "Wir gehen davon aus, dieseWachstumsindikatoren in den kommenden Quartalen zu beschleunigen. Aufder VMworld 2018 werden wir moderne und bahnbrechende Lösungenpräsentieren, die unserer Vision von tief integriertem Datenschutz,Scale-out-Speicherung und cloudbasierter Wiederherstellungentspringen."Informationen zu StorageCraftDie im Jahr 2003 gegründete StorageCraft-Unternehmensgruppe bietetneben leistungsstarker Datenanalytik Lösungen für Backup,Notfallwiederherstellungen, Systemmigration und Datensicherung derExtraklasse für Server, Desktops, Laptops und SaaS-Anwendungen an.StorageCraft stellt durch Softwarelösungen, die Ausfallzeitenreduzieren, Sicherheit und Stabilität von Systemen und Datenverbessern sowie Gesamtbetriebskosten senken, Marktdienstleistungenfür Geschäftskontinuität und Datenmanagement bereit. Bitte besuchenSie für weitere Informationen www.storagecraft.com.StorageCraft und ShadowProtect sind Handelsmarken von StorageCraftTechnology Corp. Andere Unternehmens- und Produktnamen könnenHandelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligenBesitzer sein. © 2018 StorageCraft Technology Corp. Alle Rechtevorbehalten.Kontaktinformationen:Jock BreitwieserStorageCraft Technology Corp.+1 408 800 5625jock.breitwieser@storagecraft.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/706393/StorageCraft_Douglas_Brockett.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/339179/storagecraft_technology_corporation_logo.jpgOriginal-Content von: StorageCraft, übermittelt durch news aktuell