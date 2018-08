StorageCraft kündigt mit ShadowXafe die Datensicherungslösung der nächsten Generation für absolute Geschäftskontinuität an

Leistungsstarke und flexible SLA-gestützte Datensicherung fürvirtuelle und physische Umgebungen beseitigt Ausfallzeiten mitorchestrierter One-Click Cloud-Wiederherstellung.Cork, Irland und München (ots/PRNewswire) - DurchSystemausfallzeiten entstehen Unternehmen enorme Produktivitäts- undUmsatzeinbußen. Laut der Aberdeen Group sind die durchschnittlichenAusfallkosten für Unternehmen auf 260.000 US-Dollar pro Stundeangestiegen.1 Daher suchen Unternehmen dringend nach Wegen, um dieZuverlässigkeit und Verfügbarkeit der Datensicherung und -verwaltungzu verbessern. Bis zum Jahr 2022 werden Gartner zufolge 40 Prozentder Unternehmen ihre Sicherungsanwendungen erweitern oder das, wassie Anfang 2018 bereitgestellt haben, komplett ersetzen.2 Um diesesDilemma zu lösen, stellt StorageCraft®(https://www.storagecraft.com/products/cloud-services) mit ShadowXafe(https://www.storagecraft.com/onexafe)(TM) eine fortschrittlicheDatensicherungslösung der nächsten Generation vor, die alle Datenschützt und ihre ständige Verfügbarkeit sicherstellt.Michael Linton, EVP und General Manager bei VLCM, einemStorageCraft-Partner, betont: "VLCM freut sich über dieVeröffentlichung von ShadowXafe. Wir glauben, dass ShadowXafe einevöllig neue Entwicklung darstellt, weil es die bewährte und getesteteDatensicherungstechnologie von ShadowProtect fortführt und zugleichin seiner Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit erheblicherweitert." Linton fügt hinzu: "Wir freuen uns sehr auf diePräsentation der neuen Produktversion. Wir sind der Meinung, dass siebei unseren Kunden gut ankommen wird und auf viele der Probleme, mitdenen sie heute konfrontiert sind, umfassend eingeht. Die Sicherungvon Unternehmensdaten ist für alle IT-Experten oberstes Gebot. Dieneuen Lösungen von StorageCraft erleichtern die Bereitstellung undVerwaltung und geben den Benutzern das Gefühl, dass Ihre Daten sichersind."ShadowXafe wurde speziell für kleine und mittelständischeUnternehmen (KMUs) entwickelt, da die Lösung einfach bereitzustellenund zu verwalten ist. Zudem arbeitet ShadowXafe selbst unterschwierigsten Bedingungen zuverlässig. Es gewährleistet SLA-basierteDatensicherung und bietet eine leistungsstarke Wiederherstellung fürphysische und virtuelle Maschinen (VMs). Eng in die Cloud-basierteDesaster Recovery als Dienstleistung (DRaaS) von StorageCraftintegriert, schafft ShadowXafe absolute Geschäftskontinuität undorchestrierte Wiederherstellung mit einem einzigen Klick. BeiSystemausfällen, Datenbeschädigungen oder Naturkatastrophen könnenKMUs die VM-Wiederherstellung in Millisekunden durchführen. Mithilfeder patentierten VirtualBoot-Technologie von StorageCraft gelingt es,auch die gesamte Infrastruktur innerhalb von Minutenwiederherzustellen.Shridar Subramanian, Vice President für Produktmanagement undMarketing bei StorageCraft sagt: "Da die Datenmengen stetig wachsenund die Infrastruktur immer komplexer wird, stehen KMUs vor derHerausforderung, Daten kosteneffizient zu sichern und schnellwiederherzustellen. Diese Ziele waren bis heute unerreichbar.ShadowXafe kombiniert zuverlässige Wiederherstellung, Skalierbarkeitund absolute Geschäftskontinuität mit Benutzerfreundlichkeit undFinanzierbarkeit."Zu den Hauptmerkmalen von ShadowXafe zählen:Leistungsstarke und flexible Datensicherung:Mit ShadowXafe bietet StorageCraft eine Sicherung mit oder ohneAgenten, die über ein einziges Fenster verwaltet wird. WährendBereitstellungen ohne Agenten die SLA-Anforderungen für die meistenVMs erfüllen, bietet die agentenbasierte Sicherung die höchste SLAfür physische und leistungsintensive VMs. Mit ShadowXafe könnenKunden jeden Server, ob physisch oder virtuell, unabhängig von seinerGröße, innerhalb von Millisekunden in einer VM wiederherstellen.ShadowXafe bietet einen einfachen und konsistenten Betrieb,unabhängig davon, ob die Sicherung auf einem lokalen Speicher, externoder in der Cloud stattfindet.Einfache, skalierbare VerwaltungDer Datensicherungsworkflow wird über OneSystem® verwaltet, einereinheitlichen Verwaltungsplattform mit einem echten SLA-basiertenFramework. Der gesamte Lebenszyklus der Sicherung - von derFestlegung der Sicherungsanforderungen bis hin zu laufendenVerwaltungs- und Compliance-Prüfungen - erfolgt über Richtlinien.Diese SLA-Richtlinien sind eher ergebnisorientiert alsprozessorientiert, um eine hohe Genauigkeit und Compliance zugewährleisten. OneSystem bietet sowohl Fernüberwachung und-verwaltung von einer einzigen Konsole aus als auch eine vereinfachteErkennung. Diese Funktionen ermöglichen einen Datenschutz-Workflow ingroßem Umfang, sie sparen Zeit und verringern das Fehlerrisiko.Absolute GeschäftskontinuitätShadowXafe bietet absolute Geschäftskontinuität, da es eng in dieoptionale Disaster Recovery as a Service (DRaaS) von StorageCraftintegriert ist. Als Ergebnis bietet es ein vollständiges undorchestriertes One-Click-Failover in der Cloud, mit dem die gesamteInfrastruktur problemlos wiederhergestellt werden kann.Aufbauend auf StorageCraft ShadowProtect erweitert StorageCraftShadowXafe das Produktportfolio der Datensicherungs- undDatenverwaltungslösungen. Es steht ab sofort über StorageCraft'sNetzwerk von autorisierten Händlern und Distributoren zur Verfügung.Unter https://www.storagecraft.com/de/so-kaufen-sie sind weitereInformationen inklusive Kontaktmöglichkeiten mit Händlern zu finden.Dieser kann helfen, die konkreten Daten-Management-Anforderungen zuanalysieren und detaillierte Preisinformationen bereitstellen.Weitere Informationen über StorageCraft's vollständiges Portfolioan Datenschutzlösungen stehen unter StorageCraft.com/de(http://www.storagecraft.com/de).1"Maintaining virtual system uptime in today's transforming ITinfrastructure" von Jim Rapoza, Aberdeen Group, 20162"Gartner 2018 Strategic Roadmap for Storage" 12. März 2018 vonPushan Rinnen, Julia Palmer et al.Über die StorageCraft Technology CorporationMit den Lösungen von StorageCraft für Datensicherung,Datenmanagement und Business Continuity halten Unternehmen ihrekritischen Informationen stets sicher, zugänglich und optimiert. Die leistungsstarken Angebote für Datensicherheit von StorageCraft bieten sofortige, zuverlässige und vollständige Datenwiederherstellung und eliminieren Ausfallzeiten. Die innovative und konvergente Scale-Out-Plattform für Primär- und Sekundärspeicher mit integrierter Datensicherung löst die Herausforderungen des Datenwachstums. Sie ist effizient und einfach in der Anwendung für lokale, Cloud-basierte oder hybride Umgebungen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.storagecraft.com/de/de. AlleRechte vorbehalten.UnternehmenskontaktJock BreitwieserStorageCraft Technology Corp.+1 408.800.5625jock.breitwieser@storagecraft.comAgenturkontaktTC CommunicationsArno Lücht+49 (8081) 9546-19Thilo Christ+49 (8081) 9546-17storagecraft@tc-communications.deFoto - https://mma.prnewswire.com/media/732440/ShadowXafe.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/339179/storagecraft_technology_corporation_logo.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/339179/storagecraft_technology_corporation_logo.jpg)Original-Content von: StorageCraft Technology Corporation, übermittelt durch news aktuell