"Stoppt Mobbing!" - BB RADIO unterstützt als erster Radiosender Anti-Mobbing-Kampagne von Carsten Stahl (FOTO)

Potsdam (ots) -Pressetermin: 10.04.2019, 08:30 Uhr, BB RADIO, Wetzlarer Straße 44,14482 Potsdam, mit Anti-Mobbing-Experte Carsten Stahl,Bob-Olympiasieger Kevin Kuske und der BB RADIO MorgenshowStarke Partner, die gegen Gewalt, Vorurteile, Hass und Hetze einZeichen setzen: Am kommenden Mittwoch (10.04.2019) startet um 7:30Uhr BB RADIO seine große Unterstützerkampagne für das Projekt "StopptMobbing" von Antigewalt-Trainer Carsten Stahl. Mit dabei: AlexPurrucker, Clara Himmel und Maiki aus der BB RADIO Morgenshow,Carsten Stahl sowie Bob-Olympiasieger Kevin Kuske.Die BB RADIO-Morgenshow wird an diesem Tag das Thema in den Fokusihrer Sendung setzen und dabei über Hass, Hetze und Anfeindungen imAlltag mit dem Ziel sprechen, die Hörer noch mehr zu sensibilisieren,zum Handeln z.B. gegen Cyber-Mobbing aufzufordern sowie für mehrRespekt und Toleranz zu werben. Carsten Stahl, als Kind selbstMobbingopfer, wird Tipps geben, wie man den oft dramatischenKreislauf "Opfer-Täter-Opfer" durchbrechen kann, Selbstvertrauenaufbaut und sich auf faire Weise Respekt verschafft. Einer derprominentesten Brandenburger, Bob-Olympiasieger Kevin Kuske, wird dasThema mit eigenen Ansichten "anschieben"."Vollpfosten", "Weichei", "Bitch", "Penner" ... Viele dieser Wortewerden täglich an Schulen, im Alltag benutzt und verbreiten sich auchrasend schnell im Netz ... Worte, die gerade Kinder und Jugendlicheverletzen, verunsichern und oft bleibende Schäden hinterlassen.Inzwischen ist Mobbing zum gesellschaftlichen Problem geworden.Deshalb heißt es jetzt: "Stoppt Mobbing!"Parallel dazu laufen in den kommenden Wochen im BB RADIO-ProgrammSpots aller Moderatoren, die diese Kampagne unterstützen. Ob AlexPurrucker, Clara Himmel, Maiki, Vormittagsmoderatorin Marlitt oderNachmittagsmoderator Marcus Kaiser ... sie alle wenden sich gegenzunehmende Gewalt, Ausgrenzung und Mobbing. BB RADIO-ProgrammdirektorTim Torno zum Start dieser Initiative: "Wir unterstützen CarstenStahl bereits seit Jahren, noch bevor das Thema ,Mobbing' so starkins öffentliche Bewusstsein getreten ist. Kinder sind die Zukunftunserer Gesellschaft, ihnen müssen wir dringend helfen, damitRespekt, Toleranz, Mut und Zivil-Courage wieder cool werden."