Stoppt die Migrantengewalt in Brandenburg - Schiebt die Schläger sofort ab (FOTO)

Potsdam (ots) -Wieder ein Fall von Migrantengewalt, diesmal in der Nacht zuSonntag in der Innenstadt von Frankfurt (Oder). Gegen 0:30 Uhr warenetwa 15 junge Männer vor einem Schnellrestaurant in der FrankfurterInnenstadt erschienen. Zwei betraten das Lokal und sollen gezielt dieinsgesamt neun Personen im Lokal provoziert haben, um sie nachdraußen zu locken. Dort kam es dann zu einer tätlichenAuseinandersetzung, bei der Flaschen sowie Schlag- und Hiebwerkzeugeeingesetzt wurden. Insgesamt wurden drei Personen verletzt - allesamtdeutsche Staatsbürger.Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im LandtagBrandenburg, Thomas Jung, meint dazu:"Es liest sich immer wieder gleich: Deutsche verletzt, Angreiferflüchteten. Nach der Fahndung konnten elf verdächtige Personen imAlter zwischen 17 und 29 Jahren festgenommen werden. Sie stammen ausSyrien, Äthiopien und dem Iran. Wie oft müssen wir eigentlich solcheMeldungen noch lesen? Warum steht da nicht am Ende: AlleTatverdächtigen verloren ihren Flüchtlingsstatus und wurden umgehendabgeschoben? Genau das würde nämlich in jedem anderen Land passieren.Tun Sie endlich etwas, Herr Innenminister!"