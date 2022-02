Nach Stopp: IWF zahlt weitere Tranche aus Hilfspaket an Pakistan aus

ISLAMABAD (dpa-AFX) - Nach fast einem Jahr Pause wird der Internationale Währungsfonds (IWF) wieder eine Kredittranche an Pakistan auszahlen. Der Vorstand des IWF habe eine weitere Tranche zur Auszahlung an Pakistan genehmigt, schrieb der pakistanische Finanzminister Shaukat Tarin in der Nacht zu Donnerstag auf Twitter.

Damit könne rund 1 Milliarde US-Dollar ausgezahlt werden, teilte der IWF in einer Erklärung mit. Die jüngsten wirtschafts- und finanzpolitischen Bemühungen der Behörden seien "angemessen" gewesen, um die makroökonomische Stabilität und die Schuldentragfähigkeit zu gewährleisten, hieß es in der Erklärung weiter. Pakistans Parlament hatte Ende Januar nach wochenlangen Kontroversen Finanz- und Reformmaßnahmen, darunter signifikanten Steuererhöhungen und mehr Autonomie für die Zentralbank, zugestimmt.

Pakistan hatte sich 2019 mit dem IWF auf ein Hilfspaket in Höhe von sechs Milliarden US-Dollar geeinigt, um eine Zahlungsbilanzkrise abzuwenden. Wegen fehlender Reformen war es aber bereits zwei Mal ausgesetzt worden./vee/DP/eas